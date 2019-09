Superbike – Caduta per Davies a Magny Cours | Bautista quinto dopo una buona rimonta

Fonte : sportfair

(Di domenica 29 settembre 2019) Mondiale: Álvaroconclude gara 1 alpostouna belladalla quinta fila, mentre Chazcade al quarto girouna prima fase di gara tutta inPer il team Aruba.it Racing – Ducati la prima gara del French Round sul circuito di, nonché ottocentesima nella storia del Mondiale, si è conclusa con un buonposto per Álvaroed un ritiro inaspettato per Chaznei primi giri. Partendo dalla quinta fila con il quattordicesimo posto in griglia, il pilota spagnolo ha cercato di prendere confidenza con la pista in condizioni di asciutto prima di iniziare una bellaconclusasi alposto. Il compagno di squadra Chazè invece partito all’attacco dalla quarta fila superando molti avversari fino a raggiungere il comando della gara. Purtroppo però, durante la lotta ...