Malore per Francesca De André a Live non è la D' Urso | ' Abbiamo chiamato l' ambulanza'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 29 settembre 2019) Questa sera è in onda una nuova puntata di- Non è la D', la terza. A un passo dall'inizio della diretta, però, la conduttrice Barbara D'ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. La donna ha detto che una delle sue ospiti,De Andrè, ha avuto unpochissimo tempo prima dall'inizio della trasmissione. Lady Cologno è stata alquanto vaga sulla vicenda per motivi di privacy. Ad ogni modo, una volta incominciata la puntata, la conduttrice ha spiegato al suo pubblico il triste incidente. Stando a quanto emerso, l'opinionista è stata portata immediatamente in ospedale poiché non riuscivano a rianimarla. Barbara D'racconta la dinamica relativa aldiDe Andrè La puntata di questa sera di- Non è la D'è incominciata davvero con il botto. L'opinionistaDe Andrè sarebbe dovuta essere una delle ospiti della ...

