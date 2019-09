Evade dai domiciliari e prende a calci e pugni i poliziotti | preso pregiudicato etiope

Parma - straniero Evade dai domiciliari e aggredisce agenti : Federico Garau Fortemente alterato a causa dell'assunzione di un mix di droghe e alcol, lo straniero , pregiudicato per il reato di rapina e per questo ristretto ai domiciliari , è uscito comunque di casa ed ha molestato i passanti, prima di scagliarsi contro i poliziotti Completamente strafatto a causa di un mix di sostanze stupefacenti e alcolici, ha scatenato il caos nel centro di Parma e poi aggredito con violenza gli agenti ...

E Pizzorno "Evade" dai Kasabian - : Ferruccio Gattuso Il cantante e chitarrista debutta da solista e il 12 settembre suonerà a Milano Se la cava con un acronimo perché, in fondo, di tempo non ne aveva poi molto. Serge Pizzorno dei Kasabian aveva voglia di fare un disco tutto suo ma, ammette, «per molto tempo ho vissuto in un circolo fatto di album tournée e poi album e così via. Può essere, e lo è, una situazione confortevole e rassicurante. Poi però raggiungi un punto ...