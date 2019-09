Dying Light 2 avrà oltre 100 ore di contenuti secondo Techland

Fonte : eurogamer

(Di domenica 29 settembre 2019) Durante un'intervista con Prankester 101, Tymon Smektala, lead designer di, ha parlato deie la longevità di2, il nuovo gioco dello studio polacco in arrivo nel corso del 2020.Stando alle stime condivise da Smektala il titolo offrirà un numero abbondante di, che terranno impegnati i giocatori per100 ore. Se però preferite concentrarvi esclusivamente sulla campagna principale, il lead game designer garantisce che potreste arrivare ai titoli di coda in non meno di 15-20 ore."Sì, dalle 15 alle 20 ore. È molto difficile misurare la longevità in un gioco open world. Stabile tempo è necessario per completare il gioco per tutte le cose che accadono tra il punto A e B di una quest, quindi fondamentalmente dipende dal vostro stile di gioco.", spiega Smektala.Leggi altro...

