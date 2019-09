Di Maio | “Se Matteo Salvini non si beveva un mojito in più era ancora ministro

Di Maio : “Senatrice M5s con Renzi? Ne parlerò col Pd - serve vincolo di mandato. E chiederò i 100mila euro di risarcimento a chi lascia” : “Una delle mie senatrici è passata a Renzi? Ne parlerò con il Pd, dobbiamo mettere fine a questo mercato delle vacche, sia dei parlamentari che passano ad altri gruppi, sia ai gruppi che ce li fanno entrare. E’ il momento di introdurre il vincolo di mandato”. Luigi Di Maio ha annunciato da New York, a margine dell’assemblea generale dell’Onu, che vuole mettere fine al “cambio di casacche” in parlamento. E ha aggiunto che ...

Governo Conte 2 - Di Maio : “Se ho chiesto a Di Battista di fare il ministro o si è proposto? Non farò nomi - neanche il mio” : “Se ho chiesto ad Alessandro Di Battista di fare il ministro o si è proposto lui? Non farò un nome, neanche il mio. Buon ‘totoministri’ “. Così ha tagliato corto Luigi Di Maio , nel corso della conferenza stampa alla Camera dopo il voto degli iscritti M5s su Rousseau che ha dato il via libera al Governo Conte 2, dribblando la domanda se l’ex deputato pentastellato farà parte o meno della prossima squadra di Governo . ...

Governo Conte 2 - Di Maio : “Serve arrivare a fine legislatura. Se Renzi rompe? Se ne assume le responsabilità e rischia di fare la fine di Salvini” : “Noi siamo l’ago della bilancia di ogni legislatura. Mettiamo una toppa a delle ir responsabilità di Matteo Salvini e della Lega. La legge di Bilancio sarà il primo grande momento di verifica. Noi guardiamo a una legislatura che possa concludere il suo ciclo e realizzare in questo tempo tutti i punti del programma”, ha detto Luigi Di Maio dopo il via libera degli iscritti al Governo con il Pd. Se Matteo Renzi dovesse rompere, ...

Di Maio avverte il Pd : “Senza il taglio dei parlamentari non si fa niente” : Proprio nei minuti in cui le delegazioni Pd e M5S si incontrano a Montecitorio, Luigi Di Maio parla con i giornalisti e ribadisce che condizione irrinunciabile per qualsiasi trattativa è il taglio del numero dei parlamentari. “Se non c'è questo - avverte - non c'è discussione”. Poi parla della polem