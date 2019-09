Tumori con fusione genica TRK | con larotrectinib alto tasso di risposte durature di quasi

Tumori - a ottobre torna la campagna con il nastro rosa dell'Airc : Quest'anno il simbolo sarà incompleto, per rappresentare l'impegno al fianco delle donne che affrontano le forme più aggressive di tumore al seno. Sono oltre 52mila i nuovi casi diagnosticati ogni dodici mesi

Tumori - Larotrectinib : il primo farmaco approvato in Europa con indicazione agnostica - indipendentemente dall’istotipo : Bayer oggi ha annunciato che la Commissione Europea ha autorizzato la commercializzazione, nell’Unione Europea, del trattamento oncologico di precisione Larotrectinib. Il farmaco è indicato per il trattamento di Tumori solidi caratterizzati da fusione genica del recettore della tirosin chinasi neurotrofica NTRK, in pazienti adulti o pediatrici con malattia localmente avanzata, metastatica o per i quali la resezione chirurgica comporterebbe ...

Sesso orale e Tumori - la prevenzione è fondamentale : i consigli degli esperti : Circa 50 mila casi l’anno di tumore della laringe e del cavo orale, ma i numeri sono destinati a crescere soprattutto nei paesi industrializzati, dove questi rappresentano fino al 15-30% dei cosiddetti tumori testa-collo. Solo nel nostro Paese si contano 104 mila pazienti per 9.700 nuove diagnosi ogni anno. L’ospedale Fatebenefratelli di Roma, aderendo alla campagna europea di prevenzione dei tumori del cavo orale ‘Make ...

Aiocc scende in campo per la lotta contro i Tumori di testa e collo : ecco tutte le novità : “Non mettere la testa sotto la sabbia. Non sottovalutare tumori della testa e del collo e non dimenticare di sottoporsi ai controlli” Si tratta del messaggio di una campagna di sensibilizzazione che vedrà la luce dal 16 al 20 settembre da Aiocc, l’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica, con il patrocinio del Ministero della Salute, che ormai è arrivata alla sua seconda edizione. “Tieni la testa sul collo. Un ...

Fatebenefratelli - il 16 settembre visite gratuite contro Tumori cavo orale : Si contano oggi nel mondo circa 50 mila casi l’anno di tumore della laringe e del cavo orale ed il dato risulta in incremento, soprattutto nei paesi industrializzati, dove questi rappresentano fino al 15-30% dei cosiddetti tumori testa-collo. Oltre 104 mila i pazienti in Italia e 9.700 nuove diagnosi ogni anno. Lunedì 16 settembre, dalle 8 alle 13.30, l’Ospedale Fatebenefratelli all’Isola Tiberina di Roma apre le porte dell’Ambulatorio di ...

I Tumori fanno sempre meno paura : trovato un metodo innovativo per evitare la caduta dei capelli con la chemio : La consueta e terribile caduta dei capelli dopo un trattamento di chemioterapia ha un nemico in più. E’ stato messo a punto un metodo innovativo per evitare uno dei più comuni e psicologicamente devastanti effetti collaterali delle cure contro il cancro. Un team di ricercatori dell’Università di Manchester ha messo a punto un metodo che consente di proteggere il follicolo pilifero dai farmaci anti-tumorali. Il metodo consiste ...

Genenta Science ha raccolto 30 milioni di euro per combattere i Tumori con il trasferimento genico : (foto: Andrew Brookes/Getty Images) È stata appena annunciata la chiusura del terzo round di investimenti per la startup Genenta Science: grazie all’arrivo di 13,2 milioni di euro, che si aggiungono ai 17 già raccolti nelle prime due tornate, è stato raggiunto e superato i 30 milioni di euro. A fare da protagonista nei nuovi investimenti è stato il colosso asiatico Qianzhan investment management (Qz), che a suo tempo fu tra i primi a ...

L’app Skin Vision rileva il 95% dei Tumori della pelle : considerata un valido strumento per una diagnosi precoce : Un team internazionale di ricercatori, che lavora all’Erasmus University Medical Center (Erasmus MC) nei Paesi Bassi, ha determinato che Skin Vision, la prima applicazione per il cancro della pelle con marchio CE e basata su ampi test clinici, ha una sensibilità del 95,1% nel rilevare le più comuni forme di tumore della pelle. La ricerca, pubblicata su Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (JEADV), ha valutato la ...

Mesotelioma : dalla natura una nuova arma contro uno dei Tumori più rari : Ha origine in una candida rosa di campo una nuova potenziale arma contro il Mesotelioma, tumore raro e molto aggressivo che colpisce principalmente i foglietti della pleura polmonare e che rappresenta una patologia occupazionale correlata all’esposizione alle fibre d’amianto. Il gruppo di ricerca dell‘Istituto Nazionale tumori Regina Elena (Ire), coordinato da Sabrina Strano e Giovanni Blandino del laboratorio di Oncogenomica ...

Tumori - Car-T in Italia/ Pronti 10 centri per il trattamento contro il cancro : Tumori, Car-T in Italia: la terapia contro il cancro arriva finalmente anche nel nostro paese grazie a dieci centri di alta qualificazione

Tumori alla gola aumentati del 300% in dieci anni : “Legame con infenzione da Hpv - trasmesso attraverso il sesso orale” : Cresce il numero di persone colpite da Tumori alla gola, e molto spesso il colpevole è il Virus del Papilloma Umano (HPV), un’infezione trasmessa prevalentemente per via sessuale. I nuovi casi sono circa 2000 ogni anno, un numero che nell’ultimo decennio è triplicato. A lanciare l’allarme sono gli esperti di Tumori dell’orofaringe, che per la prima volta si riuniranno in Italia, a Roma, in occasione del 7/mo Congresso mondiale ...

Tumori : Papa Francesco incontra pazienti e oncologi : Gli oncologi di AIOM (Associazione Italiana di oncologia Medica) e i rappresentanti di Fondazione AIOM hanno incontrato questa mattina Papa Francesco in Vaticano. L’udienza privata si è svolta in Sala Clementina. Presenti anche Monica Bertagnolli, presidente fino allo scorso giugno dell’ASCO (American Society of Clinical Oncology), la più prestigiosa società scientifica oncologica del mondo, e Josef Tabernero, presidente di ESMO (Società Europea ...

Dormire poco può causare malattie cardiovascolari e Tumori : scoperto il gene che fa vivere bene con poche ore di sonno : . A scoprirlo, studiando la genetica del ritmo circadiano in una famiglia i cui membri sono tutti ‘scarsi dormitori’, è stata una equipe dell’università della California di San Francisco (Ucsf, Usa), che ne parla sulla rivista ‘Neuron‘. “E’ strano il fatto che sappiamo così poco del sonno, dato che una persona trascorre in media un terzo della propria vita a letto“, afferma Louis Ptácek, neurologo ...

Dieta con proteine vegetali allunga la vita e riduce rischio Tumori : Dieta con proteine vegetali allunga la vita e riduce rischio tumori e malattie cardiovascolari. Lo studio pubblicato su Jama Internal Medicine