Suicidio assistito | Conte | Dubito esista un diritto alla morte | serve una

Suicidio assistito : la fine dell'eccezione italiana : Sono passati più di vent’anni da quando Massimo D’Alema scrisse “Un paese normale”. L’attesa è stata lunga ma il momento fatidico è arrivato: l’Italia è, almeno sul versante antropologico, un paese pienamente inserito nella normalità occidentale, senza troppi scarti e guizzi di italica diversità. Lo

Eutanasia - Suicidio assistito e testamento biologico : qual è la situazione in Italia e in Europa? : Dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale sul suicidio assistito, il tema del “fine vita” è tornato di attualità in Italia. Ma che cosa ha stabilito di preciso la Consulta? qual è oggi la situazione in Italia e nel resto d'Europa? Andiamo a vedere i dettagli. La sentenza della Corte Costituzionale La Corte Costituzionale ha deciso che non sia punibile "chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio" di un paziente affetto da una ...

Eutanasia e Suicidio assistito : la situazione in Italia e in Europa : Dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale sul suicidio assistito, si torna a parlare nuovamente del “fine vita” in Italia. Ma qual è oggi la situazione in Italia e nel resto d’Europa? La Corte Costituzionale ha deciso che non sia punibile “chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio” di un paziente affetto da una patologia irreversibile che gli causi sofferenze intollerabili, tenuto in vita da ...

Sentenza eutanasia : cosa cambia in Italia per il Suicidio assistito : Sentenza eutanasia: cosa cambia in Italia per il suicidio assistito In questi giorni la Corte Costituzionale si è espressa in merito alla possibilità e alla liceità del cosiddetto suicidio assistito, con la Sentenza eutanasia che sicuramente sarà un precedente notevole, di cui in futuro si dovrà comunque tenere conto. Tale decisione è stata frutto di ore di riflessione in camera di consiglio, a seguito dell’iniziativa della Corte di ...

Eutanasia : Ordine medici Sicilia - 'No al Suicidio assistito - nostro compito è guarire' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "No al suicidio assistito. I medici non saranno i pubblici ufficiali che accompagneranno i malati irreversibili verso il fine vita. Da ottobre, a Palermo, saranno obbligatori corsi di deontologia medica perché tutti i professionisti conoscano regole e orientamenti prim

Nadia Toffa e il Suicidio assistito : Don Maurizio Patriciello svela tutto : Giovedì 26 settembre è andata in onda una puntata particolare de La vita in diretta: Lorella Cuccarini ha fatto un omaggio a una grande donna, volto simbolo di Mediaset che è venuta a mancare il 13 agosto 2019 a causa di un tumore al cervello. Ovviamente stiamo parlando di Nadia Toffa che è venuta a mancare poco dopo aver compiuto 40 anni. Anche la Rai ha voluto rendere omaggio a una persona che nella sua vita si è distinta per il suo talento, ...

Avvenire scende in campo. Contro il Suicidio assistito? No - si tinge di verde per il clima : Roma. A poco più di ventiquattrore ore dalla sentenza storica con cui la Corte costituzionale ha aperto al suicidio assistito in Italia, il giornale della Conferenza episcopale italiana, Avvenire – distribuito in ogni parrocchia prima durante e dopo le messe – ha scelto di scendere in campo per la s

L’errore di una legge sul Suicidio assistito : Tutti i mezzi di informazione hanno dato grande rilievo alle parole di Marco Cappato che ha affermato che avrebbe agito per aiutare il suicidio solo per malati incurabili. Molti hanno interpretato queste parole come una delimitazione precisa della pratica dell’eutanasia, che si potrebbe applicare so

Il tardivo sconcerto dei vescovi italiani sul Suicidio assistito : Roma. “Non comprendiamo come si possa parlare di libertà. Qui si creano i presupposti per una cultura della morte, in cui la società perde il lume della ragione. Stiamo assistendo a una deriva della società, dove il più debole viene indotto in uno stato di depressione e finisce per sentirsi inutile.

Eutanasia : oltre duemila richieste di Suicidio assistito in un anno da parte di italiani : Dal 2015 l’Associazione Luca Coscioni ha ricevuto 761 richieste di informazioni su come accedere al suicidio assistito da persone che hanno dato nome e cognome, ma la cifra triplica se si contano le richieste anonime. L ‘associazione riceve una decina di telefonate giornaliere, delle quali solo 2-3 persone si concludono con le generalità di chi chiama e non tutte le richieste finiscono con un suicidio assistito. In base ai dati ...

Fine vita - come Salvini ha cambiato idea sul caso di dj Fabo e sul Suicidio assistito : Dopo la sentenza della Corte costituzionale che apre al suicidio assistito, il leader della Lega, Matteo Salvini, sembra aver cambiato idea sul Fine vita. Oggi dice di essere "contrario al suicidio di Stato imposto per legge”. Ma nel febbraio 2017 chiedeva che fosse garantita "la libera scelta di ogni cittadino", sempre a proposito del caso di dj Fabo.Continua a leggere

Suicidio assistito - Cei : “Chiediamo per medici obiezione di coscienza” : “Chiediamo per i medici l'obiezione di coscienza”. Sono queste le parole di monsignor Stefano Russo, segretario generale della Cei, il giorno dopo la decisione della Consulta sul Suicidio assistito. “Il medico esiste per curare le vite, non per interromperle”, ha aggiunto. La Corte Costituzionale, interpellata sul caso dj Fabo – Marco Cappato, ha aperto al Suicidio assistito e sancito la non punibilità di chi aiuta coloro che hanno deciso di ...

'Suicidio assistito' - il governo : 'Basta alibi' - Salvini : 'Contrario - la vita è sacra' : La Corte Costituzionale, ieri, in riferimento al caso di Dj Fabo, ha affermato che chi, in presenza di determinate condizioni, agevola il suicidio di un paziente affetto da una patologia irreversibile, non è punibile. Una sentenza storica per il nostro Paese che apre al fine vita e "chiama in causa" il Parlamento. Per la maggioranza di governo, dunque non ci sono più alibi. Ma il centrodestra e la Cei frenano. 'Ora siamo tutti più liberi' "In ...

La Consulta apre al Suicidio assistito | Cappato : "Siamo tutti più liberi" : Reazioni a raffica dopo la decisione della Corte Costituzionale: soddisfatti e commossi Mina Welby e Beppino Englaro, cautela dai medici. I vescovi: "Siamo sconcertati". No da Salvini