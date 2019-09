Vercelli | Caleb Ndong Merlo condannato all' ergastolo | Uccise la madre Paola

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 27 settembre 2019), l'uomo originario del Camerun accusato di aver ucciso laadottiva,, nel luglio 2018 a, è stato dichiarato dai giudici colpevole di omicidio premeditato. Il 39enne è statoall'. Accolte le richieste da parte dei pubblici ministeri Francesco Alvino e Davide Pretti. L'imputato, che si è sempre dichiarato estraneo ai fatti, alla lettura della sentenza si è portato le mani al volto in segno di disperazione. FanPage riporta che i legali dihanno annunciato di attendere le motivazioni da parte dei magistrati, per poi ricorrere in appello., difeso nel corso del processo dall'avvocato Alessio Soldano, secondo quanto ritenuto dal tribunale, avrebbe ucciso laadottiva per motivi di denaro. L'uomo avrebbe in seguito simulato un incidente domestico.avrebbe avuto il vizio del gioco e non ...

MediasetTgcom24 : Vercelli, uccise madre adottiva: ergastolo per Caleb Ndong Merlo #novara - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Vercelli, uccise madre adottiva: ergastolo per Caleb Ndong Merlo #novara - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Vercelli, uccise madre adottiva: ergastolo per Caleb Ndong Merlo #novara -