Prof di ginnastica salva uno studente in arresto cardiaco

Taranto - Professore di ginnastica salva la vita a un 17enne in arresto cardiaco : È stato salvato dalla prontezza e dalla lucidità del suo insegnante di scienze motorie, che non appena lo ha visto sentirsi male è intervenuto e ha fatto in modo che non morisse. È accaduto in queste ore, a mezzogiorno, in una scuola di Taranto. All'istituto Iiss Pacinotti, la classe stava iniziando la sua ora di educazione fisica, con una lenta corsa di riscaldamento, quando all'improvviso un alunno di 17 anni si è accasciato a terra, senza ...