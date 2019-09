Onu, Cina : con dazi recessione globale

Il protezionismo potrebbe provocare una. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, intervenendo all'assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. "Le tariffe e la provocazione dei conflitti commerciali, che stanno sconvolgendo le catene industriali e di approvvigionamento globali, stanno minando il regime commerciale multilaterale e l'ordine economico e commerciale mondiale e potrebbero persino far precipitare il mondo in una", ha affermato Wang Yi.(Di venerdì 27 settembre 2019)