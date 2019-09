Migranti.7 morti nell'Egeo,5 sono bimbi

Almeno 7 persone,5 bambini e due donne, hanno perso la vita in un naufragio nel Mar, 12 invecestate tratte in salvo dalla Guardia costiera greca. Le vittime erano su un barcone dipartito dalle coste della Turchia e diretto in Grecia. Lo riferisce la Guardia costiera di Atene che ha recuperato i corpi in prossimità di un isolotto vicino a Chios.(Di venerdì 27 settembre 2019)