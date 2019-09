Mattia Ennas non si è ucciso | riaperto il caso del 19enne di Cagliari

Cagliari - riaperte le indagini sulla morte di Mattia Ennas : era precipitato da una palazzina : Lo hanno trovato morto alle 8 del mattino dello scorso 25 agosto ai piedi di un palazzo di periferia, lontano da casa, dopo una notte trascorsa con gli amici in una discoteca del litorale. Una fine inspiegabile per i parenti e per chi lo conosceva bene, archiviata in un primo momento come suicidio dalla Procura di Cagliari. Ora l’indagine viene riaperta, con l’ipotesi di “decesso in conseguenza di altro reato”. Una formula ampia per far luce sui ...