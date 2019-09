In arrivo PTinder | l' app di incontri per sole persone di sinistra

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 27 settembre 2019) Lavinia Greci A idearla due donne brasiliane.dovrebbe essere sviluppata entro la fine dell'anno e il suo funzionamento favorirà l'avvicinamento didello stesso orientamento politico Tinder, ormai, sembra essere superato. Almeno in Brasile, dove sta per venire alla luce, un'applicazione dimolto simile a quella popolare in tutto il mondo, utile a fare incontrare leattraverso un match, ma con una missione leggermente diversa. E con una differenza fondamentale: fare in modo che escano insieme soggetti dello stesso orientamento politico, di. Secondo quanto riportato da Huffington Post, l'idea di questo progetto è venuta all'avvocata brasiliana Monica Goretti Nagime e alla scrittrice Elika Takimoto, docente presso il Centro federale di educazione tecnologica di Rio de Janeiro. A riportare la notizia, in queste ore, sono stati i ...