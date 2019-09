Impurità cancerogena nei farmaci | scatta operazione di verifica in tutta Europa per sei

Fonte : fanpage

(Di venerdì 27 settembre 2019) Dopo l'allarme per possibile presenza disospette cancerogene nella ranitidina, l'Ema, l'agenzia europea per i medicinali, ha lanciato una massiccia campagna disenza precedenti inl'Ue imponendo verifiche a tappeto alle aziende farmaceutiche entro sei mesi e una serie di misure precauzionali per il futuro.

