Fallout 76 | in arrivo un server pubblico di prova | dotazioni talento e molto altro

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 27 settembre 2019) Bethesda ha delineato alcune delle principali funzionalità insu76 il prossimo anno. Mentre i lavori sull'aggiornamento Wasteland stanno continuando, lo studio di sviluppo ha deciso di stuzzicare la curiosità dei fan con i contenuti futuri.Innanzitutto verrà implementato ildiprogrammato per il prossimo anno. Una volta che il team sarà riuscito a risolvere tutti i problemi verranno svelati ulteriori dettagli a riguardo. Inanche le: come suggerisce il nome, questa opzione consentirà ai giocatori di creare caricamenti con set diversi di talenti sbloccati per adattarsi meglio alle diverse attività.Oltre a questo arriveranno i Giocatori Leggendari: inizialmente previsti per quest'anno sono stati posticipati al primo trimestre del 2020. Infine sempre il prossimo anno arriveranno una serie di correzioni al menu social. Il team è ...

geeklinkit : Fallout 76: in arrivo un server pubblico di prova e altre novità - C1Corrado : RT @khamul2k12: A 10 minuti dall'esplosione, il fungo arrivò a 40km di altezza e al diametro di 100km. Il fallout investì le isole vicine e… - DinaFCarniello : RT @khamul2k12: A 10 minuti dall'esplosione, il fungo arrivò a 40km di altezza e al diametro di 100km. Il fallout investì le isole vicine e… -