Fonte : gossipetv

(Di venerdì 27 settembre 2019) GiovanniinPezzaioli a Vieni da Me (Rai 1) ma nonil sì: “Imbarazzo totale” in studio. Caterina Balivo incredula Giovannisbarca a Vieni da Me e nel salotto televisivo di Caterina BalivoinPezzaioli, ma il sì none nello studio di Rai 1 … L'articoloinin tv, il sì nonproviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Conversano chiede in sposa Giada in tv, il sì non arriva: doccia gelata -