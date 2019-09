Contro la destra traditrice

Università di Torino - sputi e lancio di immondizia Contro studenti di destra : Bianca Elisi All'Università di Torino i collettivi universitari hanno assaltato un gruppo di studenti di destra, intenti a volantinare, con sputi e lanci di immondizia Pioggia di sputi e di sacchi della spazzatura contro un gruppo di ragazzi di destra. Un episodio assurdo e anacronistico andato in scena ieri mattina all'Università di Torino. Un episodio che conferma come nelle Università italiane l'intolleranza politica è ancora di ...

Roberto Calderoli addestra i leghisti : "Dobbiamo scatenare il Vietnam in Senato Contro Pd e Cinque Stelle" : "È solo l'inizio e infatti siamo già partiti anche con l'addestramento dei colleghi del gruppo per un'opposizione dura e senza sconti". Roberto Calderoli aveva promesso di scatenare il Vietnam a Palazzo Madama e così è stato. Il vicepresidente leghista del Senato ha lanciato - come annunciato - "una

La Spagna in piazza Contro la violenza di genere. Ora l’ultradestra di Vox non avrà vita facile : “Oggi (venerdì 20 settembre, ndr) il Comitato femminista di Alicante ha convocato una mobilitazione nazionale contro la violenza machista. Hanno aderito molteplici movimenti, sindacati e partiti”. E mobilitazione è stata. Duecentocinquanta città spagnole, ma anche centri francesi, portoghesi o cittadine situate all’altro capo del mondo sono stati invasi da migliaia di donne pronte a denunciare la violenza di genere, una piaga ...

“Marine non basta Contro Macron”. Lo strappo della destra francese : Parigi. “L’idea di questa convention nasce dalla constatazione di un doppio fallimento: quello di François-Xavier Bellamy, che non è riuscito a ricostruire i Républicains (Lr) e a trovare una nuova base elettorale, nonostante il suo tentativo di spostare più a destra il baricentro del partito, e que

Centrodestra : Brunetta - ‘inContro Berlusconi- Salvini sia nuovo inizio’ : Roma, 14 set. (AdnKronos) – ‘Lo ricordo agli amici di Fratelli d’Italia e Lega, Giorgia Meloni e Matteo Salvini: le coalizioni si costruiscono sui valori, i programmi, le piattaforme comuni, con discussioni allo stesso tavolo, con pari dignità, mettendo sul piatto tutti i temi e gli argomenti di breve, medio e lungo periodo. Non si procede per strappi e fughe in avanti, per prese di posizione unilaterali, come è successo, ...

Germania - in 35mila a Dresda Contro l’estrema destra Afd e il razzismo : “Solidarietà invece di rifiuto” : Cittadini, attivisti, sindacalisti e politici. Un fiume di persone, 35mila secondo gli organizzatori, che hanno sfilato per le strade di Dresda, in Sassonia contro il razzismo e contro il partito di estrema destra Afd, in una settimana di elezioni regionali che dovrebbero vedere l’estrema destra registrare un nuovo successo nella sua roccaforte nell’ex Ddr. Col il motto “Solidarietà invece di rifiuto: per una società aperta e ...

Giorgia Meloni Contro i Cinque Stelle : "Fanno la prostituta un po' con la destra un po' con la sinistra " : Giorgia Meloni vuole tornare al voto, magari in un'alleanza di centrodestra che i sondaggi vedono già alle Stelle. E così, in occasione del discorso di Giuseppe Conte in merito alla mozione di sfiducia presentata dalla Lega, torna a inveire con il Movimento 5 Stelle: "Matteo Renzi, resuscitato, è il