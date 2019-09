Calabria | auto si schianta contro un bus di linea | un morto nel cosentino

Calabria - 48enne perde il controllo dell'auto e muore : Un drammatico incidente stradale si è verificato pochi minuti fa in Calabria e ha causato il decesso di un uomo di 48 anni. La dinamica di quanto è accaduto risulta essere ancora poco chiara, ma sembrerebbe che la vittima abbia perso il controllo dell'autovettura andandosi a schiantare contro un uliveto. Il personale medico, nonostante il tempestivo intervento, non ha potuto fare nulla. Sul luogo del sinistro le forze dell'ordine stanno cercando ...

Calabria - 26enne in moto si schianta contro un'auto : è grave : Nel pomeriggio di oggi, un ennesimo grave incidente stradale si è verificato in Calabria e ha causato il ferimento di un giovane di 26 anni. La dinamica è al vaglio degli inquirenti in quanto risulta essere ancora poco chiara, ma sembrerebbe che il ragazzo si sia andato a schiantare contro un'auto. Sul luogo è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per trasportarlo d'urgenza in ospedale. Il 26enne si trova adesso ricoverato in gravissime ...

Calabria - tragico schianto fra due auto : un anziano morto e una donna ferita : Un drammatico incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi 1° settembre in Calabria e ha causato il decesso di un uomo e il ferimento di una donna. A rimanere coinvolte nello scontro sono state due autovetture, anche se la dinamica del sinistro risulta essere ancora poco chiara. La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 ed era stata trasportata in ospedale, ma le ferite riportate sono risultate essere troppo gravi ...

Calabria - bimbo travolto da un'auto mentre andava in bici : Un bambino è stato travolto in Calabria da un'autovettura mentre stava pedalando sulla sua bicicletta. Le notizie che giungono dal posto sono ancora molto frammentarie, al momento non si conoscono infatti ancora le sue condizioni di salute. Sul luogo dell'incidente si sono recati gli agenti della polizia stradale per procedere ai rilievi del caso e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sempre in Calabria nelle scorse ore, a causa di un ...

Calabria - donna 51enne perde il controllo dell'auto e muore dopo uno schianto : In Calabria si continua a morire sulle strade. Poche ore fa infatti, un nuovo sinistro ha causato la morte di una donna di 51 anni che stava viaggiando a bordo della sua autovettura. Le notizie dell'accaduto sono al momento molto frammentarie. Per la donna non c'è stato purtroppo nulla da fare, nonostante il rapido tentativo da parte dei sanitari del 118 accorsi per poterla rianimare. Le ferite riportate sono risultate essere infatti troppo ...

Calabria - infermiere si toglie la vita nell'auto vicino a un ospedale : Una brutta notizia giunge dalla Calabria, dove un infermiere del 118 e dell'elisoccorso, si è tolto la vita all'interno della propria autovettura. Al momento non è ancora chiaro perché l'uomo abbia commesso questo drammatico gesto. A ritrovarlo privo di vita sono stati alcuni colleghi che hanno tentato di fare il possibile per rianimarlo, purtroppo senza riuscirci. Sul posto del ritrovamento si sono recate le forze dell'ordine per iniziare tutte ...

Tragico schianto in Calabria - motociclista contro auto : è grave : Un Tragico schianto è avvenuto poco fa in Calabria: un motociclista è rimasto ferito in modo grave. Le prime notizie che giungono sono ancora molto frammentarie, ma sembrerebbe che l'uomo si sia andato a scontrare contro un fuoristrada dove vi erano tre persone a bordo. L'uomo, a causa del violento impatto, ha riportato dei seri traumi e per questo motivo è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Gli occupanti del fuoristrada invece sono stati ...

Calabria - operai precipitano con l'auto in un dirupo : due morti e quattro feriti : Poche ore fa un drammatico incidente si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di due operai e il ferimento di altre quattro persone che si trovavano all’interno di un veicolo, il quale è precipitato all’interno di un dirupo dopo un volo di diversi metri di altezza. Sul luogo della tragedia si sono recati i sanitari del 118 con diversi mezzi di soccorso, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per recuperare l’autovettura. Gli altri ...

Calabria - tragico scontro moto-auto : muore un giovane : Pochissime ore fa un sinistro stradale si è verificato in Calabria, causando la morte di un giovane di 28 anni. Il ragazzo stava guidando la propria moto, quando si è andato a scontrare in modo frontale contro un'auto che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia. Per il ragazzo non ci sarebbe stato nulla da fare in quanto è deceduto sul colpo. Sull'intera dinamica stanno indagando le forze dell'ordine che dovranno cercare di stabilire come si ...

Calabria - niente prosecco al bar : così si protesta contro il Veneto dell'autonomia : A Cosenza il gestore di un bar storico lancia l'iniziativa per "devenitizzare la Regione". Cocktail con vini bianchi locali per schierarsi contro l'iniziativa di Zaia che vorrebbe trattenere tutto il residuo fiscale. E infuria la polemica politica

Tabaccaia uccisa a Reggio Calabria - fermato presunto autore delitto : “Un cliente abituale” : Un cittadino filippino di 43 anni è stato fermato per l'omicidio Mariella Rota, la Tabaccaia sessantaseienne uccisa a coltellate ieri nell'androne del palazzo in cui abitava a Reggio Calabria. L'uomo sarebbe un cliente abituale della rivendita in cui andava a giocare al Lotto. La vittima lo avrebbe sorpreso mentre stava cercando di introdursi nella tabaccheria.Continua a leggere