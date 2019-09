Bordighera - monegasco posteggia Ferrari su belvedere - 253 euro di multa : Fabrizio Tenerelli Il monegasco ha posteggiato l'auto in uno dei punti più panoramici della cittadina balneare. Per lui 253 euro di multa, in quanto che di divieto di sosta deve rispondere pure di divieto di accesso e altre infrazioni D’accordo che una Ferrari fa sempre la sua bella figura e poi targata Montecarlo, ha quel tocco in più, ma posteggiarla in uno dei luoghi più suggestivi della città, Bordighera, nota località turistica ...