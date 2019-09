Allo studio la carta pubblica unica | strumento per pagamenti e rimborsi anti evasione

Ambiente - Allo studio una tassa da 0 - 2 euro sulla plastica : cosa cambia per i consumatori : Il governo, in vista della prossima legge di Bilancio, sta studiando l'applicazione di una imposta sulla plastica: un prelievo di 0,2 euro su ogni chilogrammo di plastica, da far pagare ai produttori e agli importatori. Il rischio, però, è che i maggiori costi ricadano sui consumatori, evenienza che l'esecutivo vuole scongiurare.Continua a leggere

Detrazioni in base al reddito e sconti a chi usa il bancomat Le misure Allo studio : Arriva la card ricaricabile unica. La soglia del deficit verrebbe fissata al 2%. Servono almeno 5 miliardi per ridurre il cuneo fiscale

Partite Iva - Allo studio obbligo di fattura elettronica per 2 milioni di forfettari : Il Governo valuta un doppio intervento sulle Partite Iva tra manovra e decreto fiscale collegato: confermato il regime forfettario fino a 65mila euro ma con correttivi antievasione mentre il superforfait al 20% è tra sospensione e addio

Mps : Rivera (Mef) - ‘Allo studio ipotesi consolidamento’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – Il Mef sta studiando le ipotesi per il consolidamento di Monte dei Paschi. “Lo dobbiamo fare per forza”, entro fine anno, “lo stiamo facendo” è la risposta del direttore generale del Tesoro Alessandro Rivera ad una domanda della stampa a margine di un convegno alla Luiss. L'articolo Mps: Rivera (Mef), ‘allo studio ipotesi consolidamento’ sembra essere il primo su ...

Sconti su carte - Pos ed e-fattura Le misure anti-evasione Allo studio : Come aggredire il Moloch miliardario (109) dell’evasione fiscale e aumentare il bottino da 16 miliardi che ogni anno lo Stato riesce a recuperare? Stop ai condoni e alla pace fiscale, ma stretta sui controlli, incentivi all’uso delle carte, zero commissioni sui piccoli pagamenti incentivando Segui su affaritaliani.it

Eataly in Cina - contatti con Suning Allo studio una jv o un franchising : L'espansione di Eataly in Asia prende forma. Messo in stand-by il progetto della quotazione che potrebbe esser archiviato con l’ingresso di un grande fondo nel capitale, Farinetti, incassati i soldi di Lurisia, torna a concentrarsi sul dossier apertura di nuovi negozi per portare in giro nel mondo Segui su affaritaliani.it

Diritto Allo studio in Costituzione : i principi essenziali negli articoli 33 e 34 : Diritto allo studio in Costituzione: i principi essenziali negli articoli 33 e 34 Gli articoli 33 e 34 della Costituzione italiana sanciscono e tutelano il Diritto allo studio e pongono i principi generali in materia di organizzazione di scuola ed università. Essi sono insomma la base fondamentale da cui le successive leggi in materia di istruzione hanno tratto ispirazione ed orientamento. Vediamo allora quali sono gli elementi chiave di ...

Infarto e previsioni del tempo/ La salute del cuore grazie Allo studio del clima : Legame Infarto e previsioni del tempo, nel clima ci possono essere delle indicazioni per la prevenzione nella salute del nostro cuore.

Riscatto laurea - ampliamento platea Allo studio. In manovra anche il nodo quota 100 : Ampliare ancora di più le possibilità di riscattare la laurea con lo sconto. Con l'apertura ufficiale del cantiere della manovra, e le prime riunioni previste già in avvio...

IgNobel all’Italia : premio Allo studio che certifica la pizza «salvavita» : L’Italia nella categoria Medicina vince l’edizione 2019 del riconoscimento alle ricerche «che fanno ridere e riflettere» per «aver fornito l’evidenza che la pizza può proteggere da malattie e morte, purché fatta e mangiata in Italia». Sul podio un team composto anche dall’Istituto Mario Negri di Milano

Reddito di cittadinanza : assegno unico Allo studio - a chi potrebbe spettare : Reddito di cittadinanza: assegno unico allo studio, a chi potrebbe spettare Oltre alle valutazioni su Quota 100 e Reddito di cittadinanza, sono molti i temi che il nuovo esecutivo dovrà affrontare. Tra questi il sostegno per chi ha figli ed in particolar modo per le famiglie numerose. Il Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico con Liberi e Uguali dovranno definire le modalità con cui farlo ed eventualmente trovare le risorse necessarie. ...