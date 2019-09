Sigaretta elettronica | l’esperto | “L’Europa non è immune dai rischi di salute delle e-cig

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) Dopo i diversi casi di morte per aver svapato avvenuti negli Stati Uniti, cresce l’allarme anche in Europa. La causa è da attribuirsi non allain sé, bensì alle e-cig illegali le quali contengono miscele di sostanze non in linea con gli standard stabiliti per la tutela dellae in particolare alte concentrazioni di tetraidrocannabinoli (Thc). L’Europa potrebbe così ritrovarsi vittima di “un’epidemia di malattie polmonari e decessi legati al consumo di prodotti illegali e pericolosi usati nelle sigarette elettroniche come sta accadendo in Usa”. Sono le parole di Kostantinos Farsalinos, ricercatore dell’Onassis Cardiac Surgery Center di Atene, tra i relatori del Global Tobacco & Nicotine Forum (Gtnf) in corso a Washington. I nove decessi e gli oltre 500 casi di malattie polmonari registrati fino ad oggi in Usa preoccupano ...

