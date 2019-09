Si è aperta una breccia | diventerà un baratro

Allerta ghiacciaio - il sindaco : “Domani sarà aperta una via alternativa” : Da domani verrà aperta una via alternativa alla strada comunale della Val Ferret, chiusa per il pericolo di crollo del ghiacciaio Planpincieux. Lo ha confermato il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi. Il percorso sterrato, riservato ai residenti e ai gestori delle attività, potrà essere utilizzato giorno e notte perché si trova lontano dall’area in cui potrebbe cadere il ghiaccio. L'articolo Allerta ghiacciaio, il sindaco: ...

Torino-Milan : una sfida aperta a tutti i risultati : Una Serie A scoppiettante con l’Inter padrona indiscussa, la Juve e il Napoli dietro. Dopo 5 giornate è la squadra

Ragazza di 17 anni trova “qualcosa di simile a pezzi di cervello” dentro una confezione di succo d’arancia. La casa produttrice : “aperta indagine” : “Avevo voglia di un po’ di succo dopo aver bevuto il mio tè. Così ho preso una confezione di succo d’arancia sigillata con scadenza a ottobre 2019 e l’ho aperta”. Queste le parole di Lauren Howard, 17 anni, di Knaresborough, nel nord di York. Il succo Asda che stava per bere però conteneva qualcosa che somigliava a “grumi di cervello o a un topo“, come lei stessa ha detto al Mirror. Quando lei e la ...

Il post di Sanfilippo e la reazione di Salvini : una lettera aperta alla madre di sua figlia : lettera aperta a Giulia Martinelli, seconda compagna dell'ex ministro Salvini, in risposta alla sua missiva indignata mandata a Vittorio Feltri, a causa del post di Fabio Sanfilippo, il giornalista Rai al centro di una furiosa polemica. Sull'educazione e sulla responsabilità degli adulti, soprattutto.Continua a leggere

La Lega tiene aperta la porta a una pace con M5S - ma "senza Conte" : In politica mai dire mai, nonostante le cose dette e lo strappo. Per questo la Lega non chiude definitivamente la porta a un ritorno di fiamma con il Movimento 5 stelle. Lo dice esplicitamente, sulle colonne del Mattino, il ministro dell’Agricoltura uscente, Gian Marco Centinaio. Con un caveat: non c’è più spazio per Giuseppe Conte, il fustigatore di Matteo Salvini in Senato.“Contatti tra alcuni nostri esponenti e ...

Ciclismo femminile - Europei Juniores 2019 : Gasparrini la punta azzurra di una corsa aperta alle sorprese : Domani, 9 agosto, incomincerà il programma delle prove in linea con la corsa riservata a Juniores donne degli Europei 2019. Pronte le ragazze Under 18 a darsi battaglia sul medesimo circuito che poi vedrà protagonisti anche i professionisti. Non ci sono vere favorite alla vigilia perché ci sono tante, forse troppe, diverse variabili che potrebbero influenzare la corsa. Due di queste potrebbe anche essere il vento e la pioggia, pronte ad indurire ...

Foggia - proprietaria rifiuta su Airbnb la prenotazione di una coppia gay : ‘Non accetto due uomini’. La piattaforma : ‘aperta indagine’ : rifiutato da una proprietaria di una casa in affitto perché gay. È quanto successo a Matteo, omosessuale di Modena, che ha contattato la padrona di un appartamento a San Severo, in provincia di Foggia, per affittarlo tramite Airbnb. “Non accetto due uomini. accetto sempre in presenza di un’altra donna”, ha risposto la donna alla richiesta del giovane. Il fatto è stato denunciato con una nota dall’Arcigay che, tramite il ...