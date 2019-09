Riprese al via per la nuova serie di Alvaro Morte | dopo La Casa di Carta è uno chef in

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 26 settembre 2019)aver svestito - per sempre? - i panni del cervellotico Professore ne Ladi, è in arrivo unadi, una coproduzione internazionale targata Mediapro Studio, HBO e Hulu Japan dal titolo The Head. Laè un thriller claustrofobico in sei capitoli, che uscirà nel 2020 e racconterà il dramma di dieci persone intrappolate in un laboratorio scientifico al Polo Sud: quando improvvisamente scoprono che uno di loro è un assassino, inizierà una lotta per la salvezza. Dietro la macchina da presa c'è Jorge Dorado, tre volte candidato ai Goya Awards in Spagna per i suoi cortometraggi, in questi giorni impegnato a Tenerife per l'inizio delledella. Questacomposta da 6 capitoli da 50 minuti vanta un cast corale composto da attori provenienti da otto paesi diversi, una grande sfida a livello produttivo ma necessaria per l'economia ...

OptiMagazine : Riprese al via per la nuova serie di #AlvaroMorte, dopo #LaCasadiCarta è uno chef in #TheHead @AlvaroMorte… - UmbriaVivo : Don Matteo, dal 30 settembre via al secondo blocco di riprese - vitosansone : Sapri, terminate le riprese di 007. Soddisfatti i cittadini. Le interviste -