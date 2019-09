Pisolini | uno o due alla settimana fanno bene al cuore

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 26 settembre 2019) Uno o dueal. Secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Heart, qualche sonnellino può ridurre il rischio di infarto o ictus, ma ilficio non aumenta se cresce il numero di riposini pomeridiani. Più domande che risposte Trascorriamo un terzo della nostra vita dormendo. Ma se il pisolino dopo il pranzo è tradizionalmente visto come una soluzionesonnolenza e come una strategia per ricaricare le batterie e migliorare le performance, specialmente negli adulti giovani e sani o tra i lavoratori a turni, i suoi effetti sulle persone di mezza età o anziane sono in gran parte sconosciuti. Uno studio pionieristico greco della fine degli anni '80 ha confrontato 97 uomini che avevano avuto un episodio acuto di malattia coronarica con un gruppo di controllo di 90 partecipanti, e ha mostrato una riduzione del 30% ...

GoldenSnowithU : SONO VIVA ?? dio se non non ho fatto uno dei pisolini più belli della mia vita - LuigiFaedo : @orchideaisalone Per tutti questi pisolini. Li farei volentieri anch'io... Fanne due da domani...uno anche per me, grazie!! - pavlov_813 : Questo è uno dei miei thread preferiti: i capibara che si fanno i pisolini con gli altri animali -