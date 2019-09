Palermo | Rita Dalla Chiesa a Orlando | Va multato chi espone gadget che richiamano

Palermo : pestato parente ragazza ferita ieri in sparatoria : Palermo, 17 set. (Adnkronos) - Si tinge sempre più di giallo la sparatoria avvenuta ieri pomeriggio a Danisinni, a Palermo. Oggi un parente della ragazza di 22 anni ferita ieri è stato massacrato di botte e ricoverato in ospedale. Un agguato avvenuto a poco meno di 24 ore dalla sparatoria. L'uomo è

Palermo : pestato parente ragazza ferita ieri in sparatoria : Palermo, 17 set. (Adnkronos) – Si tinge sempre più di giallo la sparatoria avvenuta ieri pomeriggio a Danisinni, a Palermo. Oggi un parente della ragazza di 22 anni ferita ieri è stato massacrato di botte e ricoverato in ospedale. Un agguato avvenuto a poco meno di 24 ore dalla sparatoria. L'uomo è arrivato al pronto soccorso del Civico con sospette fratture. L'uomo è piantonato per evitare contatti con l'esterno.

Mafia : sindaco Palermo - ‘missione De Mauro era ricerca verità’ : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – “Ancora una volta ricordiamo Mauro De Mauro, esempio di coraggio e giornalista che aveva come missione la ricerca della verità in un tempo in cui Palermo era governata dalla Mafia e la ricerca della verità era un atto ‘fastidioso’ per potenti e mafiosi. Oggi, anche grazie al suo impegno, cosi come è nei valori professionali dei giornalisti, Palermo non è più governata dalla Mafia messa ...

Volo Malta-Palermo arriva con 18 ore di ritardo - odissea per oltre cento passeggeri : Lunghissima odissea per oltre un centinaio di passeggeri di un Volo della compagnia aerea Air Malta in partenza dall'aeroporto di Malta e diretto allo scalo aeroportuale di Palermo. Il viaggio sarebbe dovuto durare 45 minuti ma tutti sono arrivati a destinazione con 18 ore di ritardo. La compagnia : "Colpa di un fulmine e dei dipendenti in malattia"Continua a leggere

Rifiuti : ritardi vasca Bellolampo - ‘Regione paghi costi conferimento fuori Palermo’ : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) – “I ritardi della Regione sulla settima vasca di Bellolampo costringeranno Palermo, almeno fino a maggio 2020, a conferire altrove i propri Rifiuti con un costo, per il solo 2019, di 11 milioni di euro, visto che parliamo di 850 tonnellate al giorno al costo quotidiano di 120 mila euro. Un peso economico insostenibile per la Rap e il Comune e di cui deve farsi carico l’unico responsabile di ...

Palermo : in ritardo stipendi lavoratori Amat - sindacati 'Regione e Comune intervengano' : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - "I lavoratori di Amat sono stanchi di subire continui ritardi nel pagamento degli stipendi a causa di una burocrazia, quella comunale, che commettendo errori, non riesce a garantire le somme dovute all’azienda in tempo utile affinché si possano pagare le retribuzioni.