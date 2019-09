Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 26 settembre 2019) Il calo dei tassi in estate ha portato sui minimi non solo i costi dei nuovi. Nel guinness sono finiti anche idi surroga, scesi sotto la barriera dell'1%.le simulazioni sulla possibile riduzione delle rate

fisco24_info : Mutui, parte la terza ondata di surroghe. Ecco quanto si risparmia: Il calo dei tassi in estate ha portato sui mini… - UtherPe : posso permettermi di pagare in anticipo i miei fornitori, di pagare le tasse, i mutui e le utenze senza fare i sal… - aliasvaughn : RT @Alemonaco88: @aliasvaughn Non solo. Tutte le grandi S.p.A effettuano le loro operazioni del tutto o in parte in debito, con mutui stipu… -