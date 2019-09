La storica sentenza della Consulta sul fine vita | aiutare a morire non è sempre reato

Fonte : wired

(Di giovedì 26 settembre 2019) Marco Cappato e Valeria Imbrogno, ex compagna di Dj Fabo (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) La Corte costituzionale ha stabilito che non è punibile chi aiuta un’altra persona anel caso in cui quest’ultima sia in una condizione simile a quella di Fabiano Antoniani, meglio conosciuto come Dj Fabo. Antoniani aveva perso la vista ed era rimasto tetraplegico a seguito di un grave incidente in moto, e nel 2017 aveva coscientemente espresso la sua volontà di porreai suoi giorni. I 15 giudici che compongono la Corte sono intervenuti nel merito perché il codice penale italiano non distingueva tra ildi aiuto al suicidio e quello di istigazione al suicidio, e a febbraio 2018 il tribunale di Milano aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale nell’ambito del processo a Marco Cappato. Cappato, che è uno storico leader dei Radicali e da anni porta ...

repubblica : Eutanasia, caso dj Fabo, storica sentenza della Corte Costituzionale: aiuto al suicidio non sempre punibile [news a… - VanityFairIt : Una sentenza storica: «Sì al suicidio assistito in casi come Dj Fabo, legge indispensabile». E @marcocappato non è… - Adnkronos : Beppino #Englaro: 'Sentenza storica' -