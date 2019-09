Inter capolista Con il ko del Napoli si può parlare di prima mini fuga

La capolista Inter attende la Lazio : appuntamento su Sky : Anche i più ottimisti forse non avrebbero immaginato un inizio di campionato così positivo per l’ Inter . I nerazzurri sono infatti a punteggio pieno e puntano certamente a proseguire il filotto. Conte è stato in grado addirittura di migliorare se stesso: mai era riuscito a vincere le prime quattro partite di campionato. Sulla strada di Handanovic […] L'articolo La capolista Inter attende la Lazio : appuntamento su Sky è stato ...

LIVE Inter-Lazio - Serie A in DIRETTA : impegno ostico a San Siro per la capolista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-CAGLIARI (ORE 21.00) Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Lazio partita della quinta giornata di Serie A 2019-20, l’Inter per continuare a mantenere la vetta e la Lazio per tornare nelle prime posizioni. L’Inter uscita vittoriosa in modo convincente nel derby contro il Milan trova la Lazio di Inzaghi avversario tra i più ...