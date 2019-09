Conte: Mercatone Uno problema nazionale

"La crisi diUno è une non possiamo rimanere indifferenti. Come Governo vogliamo creare più occupazione, non possiamo quindi di certo dimenticare chi il lavoro lo perde". Lo ha detto il premierricevendo a Palazzo Chigi la delegazione dei lavoratori della catena di ipermercati. "Vi garantisco da parte mia e del governo- ha aggiunto- il massimo livello di attenzione, vigileremo sulla piena affidabilità dei possibili acquirenti che verranno in futuro".(Di giovedì 26 settembre 2019)