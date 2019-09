Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) E’per ilinche rappresenta il principale mercato di sbocco fuori dai confini europei con un balzo del +8,3% nei primi otto mesi del 2019. E’ quanto emerge da una analisi dellasulla base dei dati Istat relativi al commercio estero extracomunitario a pochi giorni dalla ufficializzazione della sentenza WTO prevista per il 30 settembre che potrebbe autorizzare dazi Usa nei confronti dei Paesi Europei per un importo compreso tra 5 e 10 miliardi di dollari nell’ambito della disputa nel settore aereonautico che coinvolge l’americana Boeing e l’europea Airbus. “Sul mercato Usa ilinè cresciuto fino ad ora più del doppio rispetto al mercato mondiale dove con un incremento del 3,4% nei primi otto mesi ma anche un calo ad agosto del -1,4% si avvertono i primi segni di difficoltà. Dopo la guerra con la Cina, già ad ottobre ...

MagriniRomano : RT @coldiretti: Commercio estero, Coldiretti: record storico per il Made in Italy negli Stati Uniti che rappresentano il principale mercato… - CofaceItalia : RT @coldiretti: Commercio estero, Coldiretti: record storico per il Made in Italy negli Stati Uniti che rappresentano il principale mercato… - andrea_scarpati : RT @coldiretti: Commercio estero, Coldiretti: record storico per il Made in Italy negli Stati Uniti che rappresentano il principale mercato… -