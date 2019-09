Barcellona | tutti a cena per superare le difficioltà di inizio stagione E spunta anche…

Barcellona - la strana clausola nel contratto di Messi : la Pulce l’ha voluta a tutti i costi : Lionel Messi potrebbe lasciare il Barcellona ogni fine stagione, il 30 giugno. L’indiscrezione, riportata da ‘El Pais’, evidenzia che la Pulce ha voluto inserire questa clausola nel contratto firmato nel 2017 e attualmente in scadenza nel 2021. Da qui il motivo per cui il fuoriclasse argentino non ha voluto negoziare finora un nuovo rinnovo su richiesta del presidente Josep Maria Bartomeu. Fonti vicine al club catalano ...

Sorteggio Champions League 2019 : tutti i gironi e gli abbinamenti. Juventus-Atletico Madrid - Inter col Barcellona - Napoli pesca Liverpool : Al Grimaldi Forum di Montecarlo è andato in scena il Sorteggio dei gironi della Champions League 2019-2020 di calcio. Le 32 squadre partecipanti alla massima competizione continentale sono state suddivise in otto gruppi da quattro formazioni ciascuno, si affronteranno tra loro in partite di andata e ritorno e le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. ...