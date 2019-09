Arrivano le bambole “gender neutral” | maschio | femmina o entrambi

Arrivano le bambole gender neutral : Le bambole Creatable World sono gender neutral (foto: Mattel) Non hanno le forme sinuose di Barbie e nemmeno le spallone di Ken. Le nuove bambole della linea Creatable World, appena lanciate da Mattel, non sono connotate dal punto di vista sessuale. Possono essere femmine, maschi o entrambe le cose. Il tutto in un’ottica di inclusività e di neutralità di genere. Proposte in sei versioni, con diverse sfumature di pelle e differenti colori ...