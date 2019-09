Andrea Ippoliti | “Nathaly è distruttiva” La confessione su Zoe

Nathaly Caldonazzo choc su Andrea Ippoliti : “Per me lui è morto!” : Nathaly Caldonazzo su Andrea Ippoliti “Non voglio più incontrarlo per strada” Certi amori nascono, fanno dei giri immensi e poi muoiono sulla spiaggia di Temptation Island Vip durante un acceso falò di confronto. E’ il caso di Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti che, dopo tre anni di burrascosa relazione sentimentale, si sono detti addio. A Uomini e Donne Magazine Nathaly Caldonazzo ha fatto una confessione choc: “Per ...

Temptation Island Vip - Andrea Ippoliti e la tentatrice Zoe : la storia Instagram che li inchioda : Nella scorsa puntata di Temptation Island Vip, Nathalie Caldonazzo, esasperata dallo "squallido" comportamento del compagno Andrea Ippoliti, ha richiesto il falò anticipato di confronto, e lo ha quindi lasciato dopo 3 anni di fidanzamento. Tuttavia il commerciante 47enne sembra non aver accusato più

Temptation Island vip - Andrea Ippoliti furioso mette in imbarazzo Nathalie Caldonazzo : Non parlavi così di Alessia : La terza puntata di Temptation Island vip ha visto indiscussi protagonisti Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo. Questi ultimi, originariamente partecipanti come coppia di fidanzati al docu-reality sui tradimenti, si sono lasciati in occasione del loro falò di confronto finale. E, nel corso del loro acceso falò, sono state mostrate le immagini salienti del loro percorso all'insegna di critiche e infedeltà.\\La Caldonazzo aveva in più occasioni ...

Temptation - l'ex moglie di Andrea Ippoliti : 'I nostri figli si vergognano di te' : Durante l'ultima puntata di Temptation Island Vip di lunedì 23 settembre, Andrea Ippoliti durante il falò di confronto con Nathaly Caldonazzo ha visto andare via infuriata quest'ultima ed è anche stato ripreso dalla conduttrice televisiva Alessa Marcuzzi per il suo atteggiamento troppo aggressivo, ma non è finita qua. Infatti, l'uomo ora dovrà vederla con l'ex moglie che ha detto queste parole: 'Ha detto di non aver mai tradito? Ma se tre anni ...

Andrea Ippoliti e Zoe Mallucci - è successo dopo Temptation Island Vip. La foto parla chiaro : ed è caos : Nell’ultima puntata di Temptation Island Vip è andato in scena un acceso falò di confronto tra Nathaly Caldonazzo e il fidanzato Andrea Ippoliti. Sconvolta dalla vicinanza tra il compagno e la tentatrice Zoe Mallucci, è stata la showgirl lanciata in televisione dal Bagaglino a chiedere il falò immediato. Andrea non ha nascosto al pubblico la sua intolleranza a certi atteggiamenti assunti dalla Caldonazzo (si parla solo di innocui ...

Temptation - Andrea Ippoliti e Zoe sono fidanzati? I due oggi insieme : Temptation Island Vip 2019, tra Andrea Ippoliti e la tentatrice Zoe Mallucci è scoppiato l’amore? I due si frequentano dopo il reality show A Temptation Island Vip 2019 potrebbe essere nato un amore: Andrea Ippoliti e la tentatrice Zoe stanno insieme? Nel villaggio dei fidanzati erano inseparabili, si sono scambiati attenzioni per tutta la permanenza […] L'articolo Temptation, Andrea Ippoliti e Zoe sono fidanzati? I due oggi insieme ...

Temptation Island Vip - pure l'ex moglie disintegra Andrea Ippoliti : "Traditore - i tuoi figli si vergognano" : Mentre su Canale 5 andava in onda il falò di confronto immediato tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, a Temptation Island Vip, l’ex moglie del commerciante 47enne, Daniela Pandini, smascherava sul suo profilo Instagram le menzogne dell'uomo. Durante il falò infatti, Andrea, furioso con Nathalie

Andrea Ippoliti nella bufera - parla l’ex moglie : 'Ha tradito anche me' : Il 23 settembre è andata in onda la terza puntata di Temptation Island Vip2, nel corso della quale Andrea Ippoliti è finito al centro di un polverone mediatico per il comportamento mostrato nei confronti di Nathalie Caldonazzo. Inoltre, l'uomo ha confessato di non aver mai tradito una donna, ma sul web è stato prontamente smentito dalla sua ex moglie. I due concorrenti hanno iniziato l'avventura all'Is Mouras Relais con una crisi di coppia in ...

Temptation Island Vip 2019 - Terza Puntata : Andrea Ippoliti Offende Alessia Marcuzzi! : Temptation Island Vip 2019 sta entrando nella sua fase calda. Molte coppie sono sul punto di lasciarsi e la prossima Puntata sarà decisiva. Intanto c’è una nuova coppia. La frase sconcertante di Andrea Ippoliti! Temptation Island Vip 2019 sta per giungere al termine, le emozioni e i rapporti che si creano sono sempre più forti. Lo sa bene Nathaly Caldonazzo che la scorsa settimana era convinta di aver già visto tutto del suo fidanzato. Ma ...

Temptation Island - Andrea Ippoliti avrebbe violato il regolamento : risulta ancora sposato : La terza puntata di Temptation Island Vip 2, trasmessa ieri 23 settembre su Canale 5, ha sancito il falò di confronto anticipato tra Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo. Il tentativo di addossare le colpe alla fidanzata, è stato rimandato al mittente dalla showgirl che ha rilanciato senza esitazione, accusando Andrea di avere dato vita ad una 'soap di quarta categoria'. Dopo una lunga serie di accuse reciproche, la coppia ha deciso di uscire ...

Temptation Island Vip 2 - l’ex moglie smaschera Andrea Ippoliti : “Ha tradito anche me - è stato scoperto dai nostri figli” : A tenere banco nel corso della terza puntata di Temptation Island Vip 2 è stata la rottura della coppia formata da Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti. I due sono stati protagonisti di un acceso falò di confronto, nel quale sono stati mostrati alcuni video che mostrano i momenti di intimità avuti da Ippoliti con la tentatrice Zoe che hanno mandato su tutte le furie la Caldonazzo. Alcune clip dell’accaduto sono state pubblicate sul profilo ...

Temptation Island Vip - Andrea Ippoliti si scaglia contro Nathaly Caldonazzo e poi offende Alessia Marcuzzi : Scintille tra Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo nel corso della terza puntata di Temptation Island Vip 2. Il falò di confronto richiesto dalla showgirl si è trasformato infatti in un violento litigio, che ha coinvolto anche la conduttrice, Alessia Marcuzzi, intervenuta per cercare di riportare la calma tra i due. “Mi è dispiaciuto interrompere la soap opera di quarta categoria cui hai preso parte”, ha esordito Nathaly Caldonazzo ...

Temptation Island Vip - Andrea Ippoliti aggredisce Nathaly Caldonazzo e poi offende Alessia Marcuzzi : Scintille tra Andrea Ippoliti e Nathaly Caldonazzo nel corso della terza puntata di Temptation Island Vip 2. Il falò di confronto richiesto dalla showgirl si è trasformato infatti in un violento litigio, che ha coinvolto anche la conduttrice, Alessia Marcuzzi, intervenuta per cercare di riportare la calma tra i due. “Mi è dispiaciuto interrompere la soap opera di quarta categoria cui hai preso parte”, ha esordito Nathaly Caldonazzo ...

Temptation Island Vip 2 : il commento choc della moglie di Andrea Ippoliti : Daniela Pandini su Instgram: "Hai toccato il fondo con quello che abbiamo visto,i nostri figli si vergognano di te"