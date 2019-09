Sollevamento pesi | Mondiali 2019 | la colombiana Leidy Solis fa festa nei -81 kg

Fonte : oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Nuova giornata di gare a Pattaya (Thailandia) dove sono in corso idi, con la competizione riservata ai -81 kg femminili aperta dal successo della sudcoreana Jieun Lee nella specialità dello strappo, che alza 111 kg direttamente dal gruppo B. Stessa misura per la connazionale Kim Suhyeon, mentre il bronzo va ad Ankhtsetseg Munkhjantsan, in rappresentanza della Mongolia, con 110 kg. Nello slancio emerge invece la, che si impone con ben 142 kg al terzo tentativo, davanti alla statunitense Jenny Arthur, ferma a 139 kg dopo aver fallito la prova a 132 kg, con il podio completato dalla spagnola Lidia Valentin, e dai suoi 138 kg. La classifica combinata premia dunque, che totalizza ben 247 kg, appena uno in più dei 246 kg della spagnola Lidia Valentin, mentre Jenny Arthur non va oltre i 245 kg, in una classifica ...

V_Mannello : RT @RadioItaliaIRIB: Donne iraniane per la prima volta ai Mondiali di Sollevamento pesi - RadioItaliaIRIB : Donne iraniane per la prima volta ai Mondiali di Sollevamento pesi - zazoomnews : Sollevamento pesi Mondiali 2019: Rim Jong Sim al primo titolo iridato nei -76 kg femminili oro di slancio per la Ci… -