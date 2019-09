' No non è la BBC' | Arbore dedica un programma a Boncompagni e chiama anche Ambra e

No - non è la BBC : la conferenza stampa in diretta dalle ore 12 : 15 : Oggi, mercoledì 25 settembre 2019, a partire dalle ore 12:15, si terrà la conferenza stampa di presentazione di No, non è la BBC, il programma condotto da Renzo Arbore, dedicato a Gianni Boncompagni, che andrà in onda su Rai 2.No, non è la BBC: il programmaprosegui la letturaNo, non è la BBC: la conferenza stampa in diretta dalle ore 12:15 pubblicato su TVBlog.it 25 settembre 2019 06:56.

Renzo Arbore a Domenica In su No - non è la BBC : “Programma difficile” : Domenica In, Renzo Arbore a Mara Venier: “No, non è la BBC è un programma difficilissimo” Grande ospite di Domenica in è stato Renzo Arbore che ha presentato da Mara Venier il suo nuovo programma No, non è la BBC, in onda giovedì 26 settembre in prima serata su Rai2. Il programma, un vero e proprio evento, racconterà in 3 ore e mezza la vita e la carriera dell’indimenticato Gianni Boncompagni. A proposito di questa puntata ...