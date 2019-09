Fonte : agi

(Di mercoledì 25 settembre 2019) "Non credo che ci sia una sola persona che negli ultimisia stata in Italia, che si sia stupita" della scissione del Pd e della nascita di Italia Viva. Lo ha detto Matteo. "Non credo ci sia una persona che dopodi litigi e diabbia detto 'non me l'aspettavo'. La visione 'che sorpresa il Pd era così unito' cancella quello che è successo negli ultimi. Io non ho fatto una cosa pensando né a me né a Zingaretti né al Pd. L'ho fatto pensando all'Italia", ha aggiunto. "Questo governo non è il campo di battaglia fra parti politiche", ha proseguito l'ex premier, che si è detto sicuro che l'esecutivo arriverà a fine legislatura. Non manca però qualche stoccata agli ex compagni di viaggio: "Appena arrivato Zingaretti ha messo alle Riforme istituzionali uno che ha votato No al nostro referendum. Sul ...

juventusfc : 47' | ?? | GOOOOOL PAZ-ZE-SCO DELLA JUVEEEEEE... CUADRADOOOOO???? Al manuale del calcio, capitolo 'Contropiede':… - fisco24_info : 'Nel Pd sette anni di fuoco amico'. Renzi parla alla stampa estera: 'Non credo che ci sia una sola persona che negl… - easynet2019 : 'Sette regioni coinvolte in altrettanti percorsi di studio per valutare l’efficacia dell’audit e del feedback (A&F)… -