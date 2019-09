Maran a Sky | “All’87’ quattro calciatori ad attaccare la porta vuol dire tanto”

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 26 settembre 2019) L’allenatore del Cagliari Rolandoai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Cagliaria Sky ha parlato di risultato straordinario per i suoi ragazzi. “Dobbiamo essere felici per un risultato straordinario, contro una squadra che va in gol da 18 partite consecutive, siamo riusciti a non farli segnare. Nel finale ci abbiamo creduto. Siamo felici di aver regalato questa soddisfazione ai tifosi dopo tanti anni. Ora ci concentreremo sul Verona. Vedere 4 dei miei che all’87’ attaccano lae trovano il gol la dice lunga. Abbiamo creduto molto in questo tipo di prestazione, anche con un Napoli dalle molteplici soluzioni offensive. Loro sono stati più pericolosi ma noi ci siamo fatti trovare pronti e c’è bisogno di un pizzico di fortuna negli episodi”. Tre vittorie consecutive senza Nainggolan e Pavoletti. “Rende l’idea ...

juve_magazine : RT @calciomercato_m: SKY - Ancelotti a Marocchi: 'Intensità come nell'amichevole a Dimaro? Dovresti chiederlo a Maran, penso ti direbbe di… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: SKY - Ancelotti a Marocchi: 'Intensità come nell'amichevole a Dimaro? Dovresti chiederlo a Maran, penso ti direbbe di… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Ancelotti a Marocchi: 'Intensità come nell'amichevole a Dimaro? Dovresti chiederlo a Maran, penso ti direbbe di n… -