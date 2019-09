M5s | Salvini | “Presto passaggi verso la Lega” Di Maio | “Come Berlusconi con De Gregorio

Morra (M5s) annuncia : “Salvini mi querela - farò lo stesso anche io” : Il senatore del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, comunica che il leader della Lega, Matteo Salvini, ha annunciato di volerlo querelare. In un post su Facebook Morra replica all'ex ministro dell'Interno e fa sapere, rivolgendosi allo stesso segretario del Carroccio: "Ah, ti anticipo che adirò le vie legali".Continua a leggere

Salvini non esclude 'passaggi verso la Lega' di parlamentari M5s : Il nuovo governo avrebbe causato una spaccatura significativa all'interno del MoVimento Cinque Stelle, così come è avvenuto all'interno del Partito Democratico, se si pensa alla scissione dei renziani che hanno dato vita a Italia Viva. Per quanto riguarda invece il M5S i mal di pancia potrebbero tradursi con l'abbandono del Movimento da parte di alcuni suoi esponenti per passare ad un nuovo partito, la Lega, almeno secondo quello che ha ...

Matteo Salvini spaventa Luigi Di Maio : "Nuovi arrivi nella Lega dal M5s" : "Mettetevi nei panni di chi ha fatto una battaglia nei Cinque Stelle per anni contro quelli del Pd perché erano corrotti e ci si ritrova alleato – ha detto Matteo Salvini in diretta ai microfoni di Radio Radicale -. Questo crea molto disagio, disagio che sarà palesato con alcune sorprese con dei pas

Salvini : “Conte? Pensa solo al ciuffo e alla poltrona ma coi Paesi europei parlavo io. M5s? Presto ci saranno passaggi nella Lega” : Durissimo attacco del leader della Lega, Matteo Salvini, contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il governo giallorosso e gli ex alleati 5 Stelle. Intervistato dal giornalista Massimiliano Coccia, su Radio Radicale, Salvini, in primis, esprime le sue critiche sull’accordo di Malta: “E’ un accordo totalmente svantaggioso. Ricordo che a settembre di quest’anno, cioè da quando c’è il governo Pd-M5s, gli sbarchi, per la prima volta, ...

DiMartedì - Mario Monti conferma : il governo Pd-M5s nato perché Matteo Salvini attaccava la Ue : Giù la maschera. Non che avessimo troppi dubbi al riguardo, ma in collegamento a DiMartedì - il programma condotto da Giovanni Floris su La7 e tornato in onda martedì 24 settembre - il senatore a vita Mario Monti conferma che questo governo è nato solo ed esclusivamente contro Matteo Salvini, così c

Matteo Salvini - le cifre contro M5s-Pd sui migranti : "Sbarchi in aumento dell'81% - Italia campo profughi" : Nuovo governo, vecchia storia: i porti tornano ad essere spalancati e l'Italia ad essere invasa. Già, con M5s e Pd alle leve di comando il vento è cambiato a tempo record rispetto a quando al Viminale c'era Matteo Salvini. E lo stesso Salvini ci tiene a metterlo in chiaro, snocciolando alcune cifre

Milan - Salvini lancia nuove bordate : “è come il Governo PD-M5s” : “Il derby? Non mi risulta si sia giocato nessun derby. Non e’ nemmeno iniziato il campionato. Siamo ancora nella fase della campagna acquisti. Scherzi a parte, evidentemente c’e’ qualcosa che non va”. Sono le dichiarazioni di Matteo Salvini ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, dopo la deludente sconfitta nel derby di campionato contro l’Inter con il risultato di 0-2. ...

Milan - che pugnalata da Salvini : “squadra senza progetto - sembra il Governo PD-M5s” : L’ironia tagliente di Matteo Salvini dopo il derby perso dal suo Milan: il leader della lega paragona l’assenza di progetto dei rossoneri a quella del Governo PD-M5S Intervistato ai microfoni di Rai Radio2, nel corso del format ‘I Lunatici’, Matteo Salvini ha parlato del momento negativo del Milan, appena uscito malconcio dal derby perso contro l’Inter per 0-2. Il leader della Lega, grande tifoso rossonero, ha ...

Umbria - accordo Pd-M5s su Bianconi Salvini : «Di Maio ha svenduto la dignità» : La presidente dell’Istituto Serafico di Assisi Di Maolo ha rinunciato alla proposta di correre per la poltrona di governatore: in campo l’imprenditore di Norcia. Salvini: «Di Maio ha svenduto la dignità del suo movimento al Pd»

Salvini : anche in Umbria inciucio Pd-M5s : 21.13 "In Umbria dopo 50 anni la sinistra va a casa e sarà la prima regione dove il Pd e 5 Stelle sperimentano l'inciucio nazionale": così il leader leghista Matteo Salvini dal palco della Festa della Lega di Chiuduno (Bergamo). Salvini ha accusato Luigi Di Maio di aver "svenduto la dignita' del suo movimento al Pd perche' quelli che hanno denunciato e quelli che sono stati denunciati saranno insieme sulla scheda elettorale".

Umbria - accordo Pd- M5s su Bianconi Salvini : «Di Maio ha svenduto la dignità» : La presidente dell’Istituto Serafico di Assisi Di Maolo ha rinunciato alla proposta di correre per la poltrona di governatore: in campo l’imprenditore di Norcia. Salvini: «Di Maio ha svenduto la dignità del suo movimento al Pd»

Umbria : Salvini - 'da Pd e M5s presa in giro - vergogna senza precedenti' : Roma, 22 set. (AdnKronos) - “Pd e grillini continuano a prendere in giro gli umbri, cambiando ogni giorno squadra e candidati, una vergogna senza precedenti. Per fortuna fra 35 giorni l’Umbria cambierà, dopo cinquant’anni di sinistra: onestà, merito, efficienza, ricostruzione, infrastrutture, sicure

Umbria : Salvini - ‘da Pd e M5s presa in giro - vergogna senza precedenti’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – ‘Pd e grillini continuano a prendere in giro gli umbri, cambiando ogni giorno squadra e candidati, una vergogna senza precedenti. Per fortuna fra 35 giorni l’Umbria cambierà, dopo cinquant’anni di sinistra: onestà, merito, efficienza, ricostruzione, infrastrutture, sicurezza e lavoro. Con tanti saluti a Renzi, Zingaretti e Di Maio”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo ...

Lucia Borgonzoni - il suicidio del M5s : per fermare lei e Salvini candidato senza simbolo in Emilia Romagna : Più che una desistenza, una resa. Per fermare Lucia Borgonzoni, candidata di Matteo Salvini e della Lega alla Regione Emilia Romagna, e salvarsi da una debacle sempre più probabile (almeno stando ai sondaggi), il Movimento 5 Stelle starebbe pensando a presentarsi alle prossime regionali nella roccaf