Le modelle di Dior come Greta Thunberg Sfilano con le trecce su una passerella di alberi

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il messaggio disembra essere arrivato ovunque, anche sulle passerelle. Lo dimostra lo show dia tema ecologia: le, con leispirate all’acconciatura della giovane attivista, hanno sfilato attraverso un giardino di 164, selezionati dal collettivo Coloco, etichettati con l’hashtag #PlantForTheFuture e destinati ad essere a loro volta piantati.ha presentato a Parigi la sua collezione primavera-estate 2020 disegnata dal direttore artistico Maria Grazia Chiuri. Dietro allo spettacolo c’è proprio il genio della stilista, che al Sole24Ore ha affermato: “La moda, nella sua interezza, non è un’industria sostenibile. Però mi sono interrogata su quel che io, creativo, posso fare, suposso contribuite alla realtà di quel che mi circonda, o se non altro stimolare pensiero e ...

