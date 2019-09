I 209 milioni vinti al Superenalotto non sono ancora stati ritirati

Superenalotto - i 209 milioni vinti a Lodi non sono stati ancora riscossi. C’è tempo fino all’11 novembre : Il jackpot del Superenalotto da 66,4 milioni di euro vinto lo scorso 17 settembre presso il punto di vendita Sisal a Montechiarugolo, piccolo centro in provincia di Parma, è stato riscosso dal vincitore. La Sisal di Milano fa sapere anche che si tratta del 14/mo montepremi più alto nella storia del Superenalotto e che è stato vinto con una giocata di soli 5 euro. Resta riservata l’identità del vincitore, ma il dato certo è che la somma di 66,4 ...

Superenalotto - la vincita record da 209 milioni di euro non è ancora stata riscossa : a Lodi nessuno sa chi è il fortunato vincitore : È il vincitore più fortunato della storia della lotteria in Italia, eppure non si è ancora presentato per ritirare il premio. A quasi un mese dall’estrazione che gli ha fatto aggiudicare la cifra record di oltre 209 milioni di euro, colui o colei che possiede la schedina con la sestina decisiva ancora non si è fatto avanti e a Lodi, città dove si trova la tabaccheria in cui è stato venduto il tagliando, nessuno ha idea di chi possa essere, ...

Superenalotto : breve guida su come riscuotere 209 milioni di euro : Marco Della Corte guida su come riscuotere la cifra di 209 milioni di euro, tempi, commissioni e informazioni sulle sedi Sisal, cosa succede in caso di perdita della schedina? In data 13 agosto 2019 sono stati vinti 209 milioni di euro al Superenalotto nel centro storico di Lodi. Il lieto evento si è verificato precisamente nel bar Marino sito in via Cavour. Una notizia che ha positivamente sconvolto l'intero comune, un po' come se ...

10 cose che puoi comprare con 209 milioni di euro : Martedì 13 agosto qualcuno a Lodi ha vinto 209 milioni di euro giocando al Superenalotto. Il montepremi era il più alto nella storia del gioco che prevede, com’è noto, di azzeccare i sei numeri dell’estrazione. La combinazione giusta era 7-32-41-59-75-76, generata da una macchina e acquistata dal fortunato vincitore per la modica e conveniente cifra di due euro. Ora ci sono 90 giorni di tempo per chiedere il premio (che, per la ...