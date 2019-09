Giù le mani da Balotelli | basta polemiche sterili | SuperMario talento da salvaguardare | è

Si può essere giustificati a scuola se si va alla manifestazione sul clima? : "Non spetta al ministro decidere se accettare o meno le giustificazioni, spetterà alle scuole, ma le indicazioni di molti docenti e dei collegi docenti mostrano che c'è una grande disponibilità". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, intervistato da Enrico Mentana sul TG la7 sulla circolare che invita le scuole a considerare giustificate le assenze degli studenti che partecipano alle mobilitazioni contro il ...

Il governo invita le scuole a giustificare le assenze dei ragazzi che manifestano per il clima : giustificare le assenze degli studenti che partecipano ai climate strike, gli scioperi sul clima lanciati dall’attivista svedese Greta Thunberg. È l’invito che il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha diffuso con una circolare alle scuole italiane

Germania - altro calo dell’indice manifatturiero a settembre : mai così basso da giugno 2009 : Il nono mese consecutivo di cali, il ribasso più forte da 10 anni. Anche a settembre non arrivano buone notizie per l’economia della Germania: l’indice dei direttori d’acquisto (Pmi), che monitora l’attività manifatturiera, è crollato a 41,44 punti contro i 43,5 di agosto e a fronte di una stima degli analisti consultati da Bloomberg di 44. Un valore molto lontano dalla soglia dei 50 punti che fa da spartiacque tra l’espansione ...

Germania - ancora Giù l'indice pmi Profondo rosso a Piazza Affari : Mercato azionario in netto calo con una perdita accentuata dopo che e' stato reso noto il dato negativo dell'indice Pmi manifatturiero della Germania Segui su Affaritaliani.it

Volley - Europei 2019 : Russia e Polonia - sotto con i quarti di finale. Germania e Slovenia per l’impresa con Giani e Giuliani : Oggi si disputano i primi quarti di finale agli Europei 2019 di Volley maschile. Scendono in campo Polonia e Russia, sulla carta favorite rispettivamente contro Germania e Slovenia: le due vincenti si affronteranno tra loro nella semifinale che andrà in scena giovedì sera a Lubiana. Polonia-Germania (ore 20.00, ad Apeldoorn): I Campioni del Mondo sono lanciatissimi verso la semifinale e sembrano imbattibili, hanno surclassato la malcapitata ...

In Sudan ci sarà un’indagine indipendente sull’uccisione di decine di manifestanti durante le proteste di giugno : Il nuovo primo ministro Sudanese, Abdalla Hamdok, ha annunciato l’inizio di un’indagine indipendente sull’uccisione di decine di manifestanti durante le proteste dello scorso giugno contro i militari al potere. La repressione violenta delle manifestazioni era stata responsabilità dalle forze di sicurezza

"Giù le mani dai bambini" : Costanza Tosi Un’ondata di storie da raccontare, decine di richieste d’aiuto, qualche lacrima di rabbia ma, sopratutto un’unica speranza, quella che venga fatta giustizia. Si anima così, questa mattina, via del Pratello, la strada su cui affaccia la sede del Tribunale dei Minori di Bologna manifestazione affidi ?

Castelli Romani : confiscati 3 - 5 mln di euro a noto pregiudicato : Roma – Un notevole patrimonio – comprendente 15 immobili, automobili e disponibilità economiche, per un valore totale di circa 3,5 milioni di euro – nella disponibilità di un pregiudicato abitualmente dedito a reati contro il patrimonio e allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato definitivamente sequestrato dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 : Agiurgiuculese e Baldassarri volano nella finale all-around - domani caccia al pass olimpico : A Baku (Azerbaijan) si è concluso il lunghissimo turno di qualificazione dei Mondiali 2019 di Ginnastica ritmica, dopo quattro intensissimi giorni si è finalmente delineato il quadro delle 24 atlete ammesse alla finale del concorso generale individuale che andrà in scena domani. Si tratta della gara per eccellenza, quella che premia le ginnaste più complete e che in questa occasione metterà in palio 16 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. ...

VIDEO – Nasce la Llorente mania! Peppe Iodice - coro geniale sulle note di'Jambo' di Giusy Ferreri : coro Llorente coniato da Peppe Iodice Peppe Iodice e Stefano De Martino esultano allegramente in tribuna alla vittoria del Napoli contro il Liverpool. Il comico partenopeo ha creato un nuovo coro dedicato al neo acquisto azzurro Fernando Llorente, autore della rete del 2-0.

In Germania la triangolare Macellai - giudice un siciliano : Domenica in Germania la triangolare amichevole della Nazionale Italiana Macellai. In qualità di giudice ci sarà un siciliano, Gianni Giardina

Antonella Clerici a Verissimo : «La Tv - che mi è stata tolta in maniera ingiusta» : Antonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella Clerici«Mi manca un po’ la tv perché mi è stata tolta in maniera ingiusta, brusca e senza motivazione. Mi manca di non poter avere della progettualità, se non ...

