Gabriel Garko | paparazzata-bomba Al bar in dolce compagnia | beccato

(Di mercoledì 25 settembre 2019)è uno degli attori più apprezzati e amati dal pubblico italiano, non solo per la sua bravura, ma sopratutto per la sua inimitabile bellezza. L’attore si è raccontato durante l’intervista rilasciata al settimanale Vero, parlando dell’amore per la recitazione e di come fin da piccolo ha seguito il sogno di diventare attore e dell’amore nella sua vita sentimentale. L’attore aveva rivelato di essere “Follemente innamorato ma non chiedetemi altro”. Nell’intervista rilasciata sulla sua vita privatanon aveva rivelato chi fosse la persona che ormai da tempo è al suo fianco. E, adesso, sull’attore pizzicato in un bar di piazza Mazzini a Roma con una bionda misteriosa, si è scatenato il gossip. Come riporta il quotidiano ”Il Tempo”, i due, vicinissimi al colossale palazzo della Rai, chiacchierano seduti a un tavolino del ...

