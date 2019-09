Corte d' appello di Bologna | Cagnoni | condannato all' ergastolo per aver ucciso la moglie

Omicidio Manuel Spinelli - Confermata in Corte d'Appello condanna all'albanese Koldashi : L'Aquila - E' stata Confermata dalla Corte d'Appello la condanna a 30 anni e 8 mesi per l'albanese Fitim Koldashi, 27 anni, riconosciuto colpevole dell'uccisione, il 20 giugno 2017 ad Alba Adriatica, di Manuel Spinelli. Il dispositivo della sentenza è stato letto questo pomeriggio dal presidente del collegio giudicante, Armanda Servino, è stato accolto con grande sollievo dai famigliari della vittima, che ...

Vigilante ucciso a Napoli - la Corte d’Appello conferma la condanna in primo grado a 16 anni e mezzo di carcere per i tre giovani : La Corte di Appello di Napoli ha condannato a 16 anni e mezzo i tre giovani accusati di aver ucciso Francesco Della Corte, la guardia giurata colpita a morte con una spranga il 3 marzo 2018 davanti a una stazione della linea 2 della metropolitana della città partenopea, e deceduta in ospedale dopo oltre dieci giorni di agonia. La sentenza conferma la pena inflitta in primo grado, al termine del rito abbreviato, dal Tribunale dei minori di ...

Omicidio Manuel Spinelli - Confermata in Corte d'Appello condanna all'albanese Koldashi : L'Aquila - E' stata Confermata dalla Corte d'Appello la condanna a 30 anni e 8 mesi per l'albanese Fitim Koldashi, 27 anni, riconosciuto colpevole dell'uccisione, il 20 giugno 2017 ad Alba Adriatica, di Manuel Spinelli. Il dispositivo della sentenza è stato letto questo pomeriggio dal presidente del collegio giudicante, Armanda Servino, è stato accolto con grande sollievo dai famigliari della vittima, che ...

Facebook - ecco la Corte d’appello a cui far ricorso se si viene bloccati : Facebook volta pagina e si dota di un ente denominato Oversight Board. Una sorta di Corte di Appello, indipendente, che sarà chiamata giudicare le decisioni del social network circa la cancellazione di contenuti e profili

Facebook svela la sua Corte di Appello : "40 membri che decideranno su libertà di parola e contenuti da cancellare" : Il social pubblica la Carta dell'Oversight Board: come sarà formata, quale sarà il rapporto con l'azienda di Zuckerberg e come prenderà le sue decisioni. Potrebbe diventare un organismo centrale nel stabilire a livello transnazionale i limiti del free speech, dell'odio online e...

Strage di Erba - Cassazione : “Corte di appello fissi udienza per esaminare nuovi accertamenti” : Gabriele Laganà Per un vizio di forma, è stata accolta l’istanza della difesa dei coniugi Romano, condannati all’ergastolo per la Strage di Erba Si potrebbe riaprire il caso sulla Strage di Erba. Per un vizio di forma, la Cassazione ha accolto la richiesta dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, entrambi condannati all’ergastolo, di trasmettere alla Corte di Assise di Como la richiesta della difesa di nuovi accertamenti. Lo scorso ...

Brexit - Corte d’appello scozzese : “Sospensione del Parlamento voluta da Johnson è illegale” : La sospensione dei lavori del Parlamento di Londra decisa da Boris Johnson è “illegale“. Si è pronunciata così la Corte di appello di Edimburgo, presso la quale era stato presentato un ricorso contro la “prorogation” voluta dal primo ministro britannico, in base alla cui decisione Westminster riaprirà i battenti solo il 14 ottobre, ad appena due settimane dalla data in cui è prevista l’uscita del Regno Unito ...

Una Corte d’appello scozzese ha giudicato illegale la sospensione del Parlamento decisa dal primo ministro britannico Boris Johnson : Tre giudici di una corte d’appello scozzese hanno giudicato illegale la sospensione del Parlamento decisa dal primo ministro britannico Boris Johnson: la sospensione però non sarà revocata, almeno per ora, perché il governo farà ricorso alla corte suprema del Regno Unito,

Lodo Longarini - la Corte d’appello dà ragione allo Stato : sbloccati 800 milioni del ministero dei Trasporti pignorati dall’imprenditore : La Corte d’appello di Roma ha dato ragione all’Avvocatura dello Stato, che agiva per conto del ministero delle Infrastrutture, contro il costruttore marchigiano Longarini. La sentenza del 26 luglio scorso, fa sapere il Mit, consente di recuperare al bilancio dello Stato circa 800 milioni in precedenza pignorati dall’imprenditore in forza di lodi arbitrali che ora vengono riconosciuti come nulli. Si chiude così una vicenda annosa iniziata ...

Pedofilia - respinto l’appello del cardinale Pell : “Sconterà la pena di 6 anni in carcere”. Santa Sede : “Può ricorrere all’Alta Corte” : George Pell resta in carcere. È stato respinto il ricorso in apPello del cardinale australiano contro la sentenza di condanna unanime per abusi sessuali su minori, emessa lo scorso dicembre dal tribunale dello stato australiano di Victoria. L’ex ministro delle finanze dello Stato Vaticano “continuerà a scontare la sua pena di 6 anni in prigione“, come ha dichiarato il giudice capo della Corte suprema, Anne Ferguson. ...

Juventus - la Corte Federale d'Appello respinge l'ennesimo ricorso sullo Scudetto del 2006 : Sono trascorsi 13 anni ma lo scandalo sportivo di Calciopoli sembra non aver mai fine. Nella giornata di ieri, la Corte Federale della Figc ha rigettato l'ultimo tentativo dei bianconeri di togliere il Titolo del 2006, assegnato a tavolino ai rivali nerazzurri. Una storia lunga e tormentata, che ancora adesso fa discutere i tifosi delle due fazioni ed ha inasprito la competizione tra Juventus e Inter, facendo sì che il Derby d'Italia diventasse ...

Calciopoli - respinto dalla Corte d’Appello il reclamo della Juventus : lo scudetto del 2006 resta all’Inter : Il reclamo della società bianconera è stato respinto, dunque lo scudetto del 2006 resta nella bacheca dell’Inter Lo scudetto del 2006 resta all’Inter, la Corte federale d’appello della Figc ha deciso infatti di respingere il reclamo presentato dalla Juventus. Il ricorso presentato contro l’assegnazione ai nerazzurri del titolo di tredici anni fa è stato dichiarato inammissibile, nonostante la società bianconera si ...

Calciopoli - Corte federale d’appello Figc respinge il ricorso della Juventus : lo scudetto del 2006 spetta all’Inter : Lo scudetto del 2006 spetta all’Inter. La Corte federale d’appello della Figc ha respinto il reclamo della Juventus, confermando l’inammissibilità del ricorso sull’assegnazione alla squadra dell’allora presidente Massimo Moratti dello scudetto 2006. Il club bianconero si è rivolto alla giustizia sportiva per ottenere l’annullamento della delibera con cui il consiglio federale Figc, nel 2011, si era espresso contro la ...

Calciopoli - la Corte d’appello Figc respinge il ricorso della Juventus : La Corte federale d’appello della Federcalcio ha respinto il ricorso della Juventus contro “la reiezione dell’istanza di sospensione e la declaratoria dell’inammissibilità” pronunciate lo scorso luglio dal Tribunale federale nazionale. Al giudice di primo grado si era rivolto il club bianconero per ottenere l’annullamento della delibera con cui il Consiglio federale Figc, nel 2011, aveva […] L'articolo ...