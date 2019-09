Yesterday | che cosa sarebbe un mondo senza i Beatles? Una fiacca rom-com firmata Danny

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 24 settembre 2019) Jack (Himesh Patel) cercasu Google e non trova neanche un riferimento alla canzone. Prova con “John Paul George Ringo”. Niente. Alla vocecompaiono solo pagine sugli scarafaggi. È ufficiale: se non c’è su Google, allora non esiste. Cheè successo? È successo che una sera mentre tornava dal suo ennesimo fallimentare concertino, il fattorino con velleità canore Jack viene investito da un camion perché, all’improvviso, tutto ilsi è trovato al buio per un black out globale. Quando si risveglia in un letto d’ospedale, accanto a lui c’è la sua premurosa agente Ellie (Lily James), che in realtà fa l’insegnante ed è l’unica a credere in lui da sempre perché, si vede lontano un miglio, è perdutamente innamorata di lui sin dalle medie, anche se non ha mai avuto il coraggio di dichiararsi. Dalle conversazioni casuali dei giorni successivi, Jack si rende conto che ...

