Una parte del ghiacciaio di Planpincieux | sul Monte Bianco | potrebbe crollare

Una parte del ghiacciaio Planpincieux - sul Monte Bianco - potrebbe crollare : Il sindaco di Courmayeur Stefano Miserocchi ha ordinato la chiusura di una strada comunale che passa sotto il ghiacciaio Planpincieux, sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco, perché secondo i tecnici della Regione Valle d’Aosta a breve una parte del

Allarme su Monte Bianco : Una parte del ghiacciaio potrebbe crollare : Una parte del ghiacciaio Planpincieux, sulle Grandes Jorasses, lungo il versante italiano del massiccio del Monte Bianco, potrebbe crollare. È Allarme in Val d'Aosta e il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, ha disposto la chiusura della strada che porta alla Val Ferret, località nella quale si trova il ghiacciaio, e della strada per Rochefort, facendo evacuare alcune abitazioni.\\ "A seguito delle segnalazioni pervenute dalle Strutture ...

Pride Run : Una parte dei ricavi verrà riservata alla beneficenza LGBT : Pride Run è videogioco tutto italiano ideato e realizzato da IV Productions, Steam Factory e Hard Ton, verrà pubblicato su Steam per PC nella giornata del Coming Out Day - l' 11 ottobre 2019. IV Productions, Green Man Gaming Publishing e Kaleidoscope Trust (organizzazione internazionale per promuovere i diritti delle comunità LGBTQ+ di tutto il mondo) hanno annunciato che il 10% dei ricavi derivanti dalla prossima vendita del videogioco ...

Marmi del Partenone - Londra non cede e si rifiuta di prestarli. E perde Una buona occasione : Quando nel 2014 la Grecia era attraversata dalla crisi economica che tutti conoscono, ci fu chi, come l’allora premier finlandese Jyrki Katainen (poi commissario europeo), propose ereticamente di ipotecare l’Acropoli per pagare i debiti ellenici. Per fortuna due anni dopo qualcun’altro capì la delicatezza del tema e direi anche la sensibilità intima di ogni cittadino greco che si rispetti. Un pool di avvocati internazionali guidati ...

Padova - body builder muore nella stanza dell’hotel : aveva partecipato ad Una gara : Daniele Pozzi, 23 anni, è deceduto in un hotel di Padova: a rinvenire il cadavere la fidanzata verso le 6 di lunedì mattina, sconosciute le cause della tragedia. Il ragazzo, molto noto nell'ambiente dei body-builder, aveva partecipato ad un evento in Fiera portandosi a casa ben 5 medaglie.Continua a leggere

Imma Tataranni - la 1^ parte in replica su Rai Play : l'omicida invia Una lettera in Procura : Debutta sulla rete ammiraglia una delle fiction più attese di questo autunno, "Imma Taratanni", interpretata da Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. Domenica 22 settembre, infatti, è andata in onda in primetime su Rai 1 la prima puntata della serie in cui è stato trasmesso l'episodio "L'estate del dito". Se per caso non avete avuto la possibilità di seguire la puntata d'esordio in chiaro sulla rete ammiraglia, sappiate che potrete sempre ...

Manchester United - Solskjaer blinda Pogba : “Paul non vuole andare da nessUna parte - resta anche a gennaio” : L’allenatore del Manchester United ha parlato del futuro del centrocampista francese, sottolineando come non si trasferirà al Real Madrid Il Manchester United non ha nessuna intenzione di cedere Paul Pogba, lo ha confermato anche Ole-Gunnar Solskjaer in conferenza stampa, ammettendo di puntare sul centrocampista francese. AFP/LaPresse Niente addio a gennaio dunque, come emerso dalle parole del norvegese: “non ascolto il ...

Lazio-Parma - D’Aversa : “Affrontiamo Una squadra forte. Gli errori di Karamoh? Fanno parte dell’età” : “La Lazio viene da due gare dove il risultato finale l’ha vista penalizzata, avendo perso sia contro la Spal che contro il Cluj in Europa League, ma credo che avesse il controllo di entrambe le gare”. Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, si aspetta tutt’altro che un avversario in difficoltà. “Alcune dinamiche possono influenzare il risultato finale, per noi è importante essere consapevoli del fatto ...

MotoGp – Dovizioso non si nasconde : “Marquez ad Aragon fa Una gara a parte - ma noi abbiamo più chance che a Misano” : Andrea Dovizioso guarda in faccia la realtà: Marc Marquez ad Aragon corre una gara a parte, ma la Ducati ha più chance di fare bene rispetto a Misano Messa in archivio la pessima prova di Misano, Andrea Dovizioso si approccia al circuito di Aragon con un atteggiamento alquanto realista. Il pilota Ducati, ottavo nelle FP2, sa di avere più chance rispetto al Gp di San Marino, ma è anche consapevole che Marc Marquez, leader del Mondiale e ...

LIVE Lotta - Mondiali 2019 in DIRETTA : parte l’assalto di Frank Chamizo alla finale - Davidovi a Una vittoria dalle Olimpiadi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.04 Frank Chamizo incomincerà la propria avventura dai 16esimi di finale della 74 kg contro lo svizzero Marc Dietsche ma bisognerà attendere diverso tempo, l’italo-cubano dovrebbe salire sulla materassina attorno alle ore 09.00. 07.02 INCREDIBILE! LIANG NON SI E’ PRESENTATO! Davidovi vince per abbandono! Ora l’azzurro affronterà il serbo Andria Micic nel match decisivo per ...

Tre poliziotti coinvolti nell’uso di Una moto d’acqua della polizia da parte del figlio di Matteo Salvini sono indagati per peculato d’uso e violenza privata : Tre poliziotti coinvolti nell’uso di una moto d’acqua della polizia da parte del figlio di Matteo Salvini sono indagati dalla procura di Ravenna per peculato d’uso e violenza privata. Il caso era iniziato il 30 luglio, quando il giornalista di

“Stop conflitto di interessi” - Riparte il futuro e The Good Lobby Italia lanciano la campagna per chiedere al governo Una legge specifica : Una campagna per chiedere al governo l’approvazione urgente di una legge capace di individuare chiaramente i casi in cui gli interessi personali sono incompatibili con un incarico pubblico, in moda da frenare uno dei mali più diffusi in Italia: il conflitto di interessi. E’ l’idea lanciata dall’organizzazione anticorruzione Riparte il futuro e da The Good Lobby Italia, no profit che aiuta i cittadini a incidere sui processi ...

Non è più così figo far parte di Una band. Restano i veleni dei camerini : Sotto sotto c’è l’idea maligna: di questi tempi, non è più così figo essere in una band, infinitamente meno di quanto lo fosse tempo fa. Quel che conta, è che martedì, giornata dei grandi commiati, mentre Matteo Renzi se n’usciva dal Pd, dicendo che era meglio per tutti, anche Tommaso Paradiso, fron