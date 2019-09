Sarri | ' Rabiot deve stare sereno | sta crescendo come Ramsey e arriverà il suo momento'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 24 settembre 2019) La Juventus ha probabilmente la rosa più completa di tutta la Serie A ed in generale una delle migliori a livello europeo: un'abbondanza notevole quella di cui dispone Maurizio, soprattutto a centrocampo, dove alcune cessioni programmate non sono arrivate (su tutte quella di Emre Can). In questo inizio stagione stanno sicuramente brillando sia Khedira che Matuidi, mentre Pjanic resta il regista preferito del tecnico toscano. Proprio riguardo al centrocampista francese ex Paris Saint Germain, il tecnico toscano ha avuto modo di parlare in conferenza stampa, ribadendo che attualmente è in una forma strepitosa e che proprio per questo è difficile tenerlo fuori....

juventusfc : ?? Maurizio Sarri: «@aaronramsey ha fatto dei passi avanti importanti. #Rabiot si sta risollevando. Probabilmente ci… - forumJuventus : TS: 'Verso #JuveVerona: Sarri pensa al turnover per sabato. Emre escluso in Europa, si candida. Occasione dall’iniz… - romeoagresti : #Sarri: “#Rabiot e #Ramsey stanno salendo di tono in allenamento”. @GoalItalia -