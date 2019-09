Mattarella | Italia e' solidale e non tradirà i suoi valori

Italia-Germania : Mattarella - ‘grazie a euro forti rapporti economici’ (2) : (AdnKronos) – “Le nostre economie -ha affermato Mattarella- sono fortemente integrate e connesse fra di loro. La Germania è il nostro partner principale, con un interscambio di 130 miliardi di euro. è una grande collaborazione tra le nostre imprese e le nostre aziende. Non è un caso che le associazioni industriali tedesche e italiane si incontrino normalmente a Bolzano, registrando i tanti motivi di collaborazione”. ...

Italia-Germania : Mattarella - ‘Ue e Nato pilastri per entrambi i Paesi’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Germania e Italia sono non soltanto Paesi fondatori dell’Unione europea, ma sono anche Paesi che dell’Unione interpretano con convinzione i valori e gli obiettivi. Accanto a questo sono Paesi che avvertono con profondità il legame transatlantico ed è un interesse del’Italia sviluppare in tutti i modi con la Germania, accanto a questi due pilastri di politica estera, l’Unione ...

Italia-Germania : Mattarella - ‘piena condivisione tra nostri Paesi’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Le relazioni tra Italia e Germania “sono al massimo livello di eccellenza, sia nell’ambito bilaterale, sia nell’ambito dell’appartenenza all’Unione europea, con una piena condivisione di tutte le più importanti questioni dei dossier internazionali”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con l’omologo ...

Mattarella : ‘Italia ha bisogno di ascolto - dialogo e fiducia’ : Roma, 16 set. (AdnKronos) – “La nostra amata Italia ha bisogno di ascolto, di dialogo, di maggiore fiducia, e la maggiore fiducia inizia dalla scuola”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un passaggio del suo intervento a L’Aquila per l’inaugurazione dell’anno scolastico.L'articolo Mattarella: ‘Italia ha bisogno di ascolto, dialogo e fiducia’ sembra essere il ...

Mattarella : in Italia si legge troppo poco - dobbiamo migliorare : Mattarella: in Italia si legge troppo poco, dobbiamo migliorare.I libri, i classici, i romanzi, i manuali per la scuola sono stati vettori di sviluppo

Libri - Mattarella ai 150 anni dell’Associazione Italiana Editori : “Sono propulsori di crescita. Istruzione è interesse primario dello Stato” : “L’Istruzione dei ragazzi è l’interesse primario della Repubblica”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle celebrazioni per i 150 anni dell’Associazione Italiana Editori. “I Libri sono stati e sono propulsori della crescita del nostro Paese”, ha aggiunto il Capo dello Stato sottolineando che “si legge ancora troppo poco in Italia, dobbiamo migliorare” perché ...

Mike Bongiorno moriva 10 anni fa - il Presidente Mattarella : “Pioniere e icona della TV italiana” : Mike Bongiorno: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda il conduttore in occasione del 10° anniversario della morte L’8 settembre di dieci anni fa all’età di 85 anni si spegneva, a causa di un infarto, Mike Bongiorno. Con lui se ne andato un grandissimo pezzo della tv italiana, ma soprattutto una lunghissima ed esemplare pagina […] L'articolo Mike Bongiorno moriva 10 anni fa, il Presidente Mattarella: ...

Italia-Germania : visita Stato Steinmeier il 19 a Roma - vedrà Mattarella e Conte : Roma, 7 set. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica di Germania, Frank-Walter Steinmeier, sarà in Italia il 19 e 20 settembre prossimi per una visita di Stato. Il Capo dello Stato tedesco verrà ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e incontrerà anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Una missione che arriva in un momento cruciale per le vicende italiane ed internazionali, con il ...

Mattarella - il messaggio a Cernobbio : “Serve un riesame del patto di stabilità. Italia deve avere un ruolo di primo piano nell’Ue” : Un “riesame del patto di stabilità” e una “fiscalità europea” che “elimini forme di distorsione concorrenziale e affronti il tema delle grandi imprese multinazionali”. Sono i temi del messaggio inviato al Forum Ambrosetti, a Cernobbio, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tramite un testo letto dall’ex premier Enrico Letta. Il Capo dello Stato ha sottolineato anche il “ruolo di primo ...

Mattarella : l’Italia abbia un ruolo di primo piano nell’Ue - necessario rivedere patto di stabilità : Per il presidente della Repubblica «vanno fatti passi avanti per una fiscalità europea che elimini forme di distorsione concorrenziale e affronti invece il tema della tassazione delle grandi imprese multinazionali, per un sistema più equo e corretto»