Mandzukic ai margini della Juve aspetterebbe gennaio per trasferirsi in Qatar

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 24 settembre 2019) Nel mondo del calcio accade con una certa frequenza che campioni di spessore vengano messi aidel progetto societario ed è quello che è successo a Marioe Ivan Rakitic. Entrambi i croati vice campioni del mondo non rientrano rispettivamente nei progetti dintus e Barcellona. Il numero 17 bianconero che con Massimiliano Allegri giocava anche “con una gamba”, con Maurizio Sarri è stato escluso dalla lista Champions League e non ha giocato neanche un minuto in campionato. L’attaccante durante la sessione di calciomercato ha rifiutato Manchester United e PSG perché il suo desiderio sarebbe stato quello di rimanere in bianconero oal Bayern Monaco, dove sulla panchina c'è il suo connazionale Niko Kovač. Con la chiusurasessione estiva e alla luce del suo non impiego, si è ammorbidito e forse spaventato all’idea di non poter giocare è entrato ...

EMIGOAL : RT @capuanogio: Contro l'#AtleticoMadrid si sono visti palleggio e possesso di #Sarri, ma anche la #Juve di #Allegri sapeva dominare le par… - fabriziobocca1 : RT @capuanogio: Contro l'#AtleticoMadrid si sono visti palleggio e possesso di #Sarri, ma anche la #Juve di #Allegri sapeva dominare le par… -