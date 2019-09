La Boldrini entra nel Pd post Renzi Non è più tempo di piccoli partiti

Fonte : affaritaliani

(Di martedì 24 settembre 2019) Esce MatteoLaura. L'ex presidente della Camera lascia LeU ednel Pd: "Vado con il Pd perché vuole aprire un dialogo con tutti quei mondi che, ieri e oggi, non si sentono più rappresentati e recuperare la fiducia dei giovani che non vanno più a votare" Segui su affaritaliani.it

RipperJackD1 : RT @51fini: Laura Boldrini lascia LeU e entra nel Pd 'Per battere questa destra non bastano i piccoli partiti' ?? ?????????????? BOLDRINA chi? Quel… - Maria37887076 : RT @51fini: Laura Boldrini lascia LeU e entra nel Pd 'Per battere questa destra non bastano i piccoli partiti' ?? ?????????????? BOLDRINA chi? Quel… - Affaritaliani : Laura Boldrini entra nel Pd post Renzi: 'Non è tempo di piccoli partiti' -