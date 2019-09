Conte | Da Malta svolta non definitiva | non dismetto il decreto sicurezza

Fonte : agi

(Di martedì 24 settembre 2019) Dal vertice diè arrivata "unasignificativa ma non" sui migranti: lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe, intervistato su questo tema da Stampa, Repubblica e Fatto Quotidiano. "Dalla Germania, dalla Francia e da altri Stati abbiamo avuto aperture che in passato erano impensabili", ha sottolineato il premier, "c'è stata grande disponibilita'" anche sui porti alternativi che saranno "i più sicuri, non necessariamente i più vicini". Il premier ha però avvertito che non verrà meno il rigore e ha ribadito che per le Ong "non saranno ammissibili comportamenti anomali come spegnere il trasponder, anche nelle acque internazionali". "Abbiamo unche non dismettiamo, anche nel programma di governo abbiamo concordato di recepire le indicazioni di Mattarella, ma senza abbandonare uno strumento che consente ...

